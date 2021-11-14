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В ЕС хотят созвать Совет НАТО из-за мигрантов Лукашенко

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
14 ноября, 14:06
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За последнюю неделю ситуация на границе Польши и Беларуси серьезно обострилась
Фото: коллаж "Сегодня"
Фото: коллаж "Сегодня"

Польша обсуждает с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО из-за миграционного кризиса на границе.

Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью агентству РАР.

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"Мы обсуждаем с Латвией и, в особенности, с Литвой, не запустить ли статью 4 НАТО", — сказал он.

Статья 4 договора о Североатлантическои альянсе предусматривает возможность созыва Совета НАТО, если одна из стран НАТО считает, что имеется угроза ее безопасности.

"Это решение, которое предусматривает, что стороны будут консультироваться вместе, когда, по мнению любой из них, будут поставлены под угрозу: территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзных государств", — пояснил премьер-министр.

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Он добавил, что для решения миграционного кризиса пора предпринимать "конкретные шаги".

Ситуация на белорусско-польской границе

  • В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
  • В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
  • Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.
  • Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение и прорвалась в Польшу. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать.
  • Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.
  • Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.
  • У границы с Беларусью найдено тело мигранта.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами, это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой.
  • 14 ноября мигранты прорвались в Польшу, атакуя камнями полицию.

Также напомним, Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии.

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