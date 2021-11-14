В ЕС хотят созвать Совет НАТО из-за мигрантов Лукашенко

За последнюю неделю ситуация на границе Польши и Беларуси серьезно обострилась

Фото: коллаж "Сегодня"

Польша обсуждает с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО из-за миграционного кризиса на границе.

Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью агентству РАР.

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"Мы обсуждаем с Латвией и, в особенности, с Литвой, не запустить ли статью 4 НАТО", — сказал он.

Статья 4 договора о Североатлантическои альянсе предусматривает возможность созыва Совета НАТО, если одна из стран НАТО считает, что имеется угроза ее безопасности.

"Это решение, которое предусматривает, что стороны будут консультироваться вместе, когда, по мнению любой из них, будут поставлены под угрозу: территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзных государств", — пояснил премьер-министр.

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Он добавил, что для решения миграционного кризиса пора предпринимать "конкретные шаги".

Ситуация на белорусско-польской границе

Также напомним, Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии.