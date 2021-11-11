Совбез ООН собирается на экстренное заседание из-за Беларуси

Совет Безопасности ООН в четверг, 11 ноября, соберется на экстренное заседание, темой которого станет миграционный кризис на границе Польши и Беларуси. Эта встреча пройдет за закрытыми дверями и состоится по запросу Эстонии, Франции и Ирландии.
Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на дипломатические круги.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с тревогой следит за ситуацией с мигрантами на границе Беларуси и Польши и полагает, что "подобные ситуации не должны использоваться в политических целях или становиться причиной напряженности в отношениях между государствами", заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.
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Гутерриш вновь подчеркнул важность обеспечения того, чтобы вопросы миграции и беженцев решались в соответствии с гуманитарными принципами и международным правом, сказал Дюжаррик журналистам.
Ситуация на белорусско-польской границе
- В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
- В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
- Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.
- Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение и прорвалась в Польшу. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать.
- Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.
- Польша готовит жесткое решение по Беларуси.
Также напомним, Ярош призвал Киев помочь Польше дать "достойный отпор".