Белорусские силовики издеваются над мигрантами – толпа прорвалась в Польшу (фото, видео)

Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугиваютмигрантов стрельбой в их присутствии. Также зафиксированы акты насилия в отношении беженцев со стороны представителей режима самопровозглашенного президента Лукашенко.
На опубликованных видео слышны крики людей.
Uchwycilimy take akty przemocy ze strony Biaorusinów pic.twitter.com/vVcKLdAIWi— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 10, 2021
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Какая сейчас ситуация на границе
Несколько групп мигрантов одновременно пытались пересечь границу в разных местах. Такие попытки были предприняты в районе населенных пунктов Бяловежа и Крынки. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать. В обоих случаях дело дошло до силового вторжения с разрушением установленного на границе ограждения.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в эфире Польского радио, что все мигранты, проникшие на территорию страны во вторник вечером, задержаны.
Согласно оценкам Пограничной охраны Польши, с понедельника в непосредственной близости от ее границы находятся от 2 тыс. до 4 тыс. человек, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза.
Уточняется, что Польша увеличила до 15 тысяч количество солдат на границе с Беларусью, накануне их было 13 тысяч.
Za funkcjonariuszami @Straz_Graniczna i Policji oraz onierzami kolejna noc na granicy. Dzikujemy za Wasz sub. #MuremZaPolskimMundurem— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 10, 2021
@PolskaPolicjapic.twitter.com/jWEoXD5kYT
Ситуация на белорусско-польской границе
- В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
- В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
- Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.
- Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение.
Также напомним, Ярош призвал Киев помочь Польше дать "достойный отпор".