Белорусские силовики издеваются над мигрантами – толпа прорвалась в Польшу (фото, видео)

Польша увеличила до 15 тысяч количество солдат на границе с Беларусью

Две большие группы мигрантов прорвались через границу Беларуси и Польши. Фото: коллаж "Сегодня"

Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугиваютмигрантов стрельбой в их присутствии. Также зафиксированы акты насилия в отношении беженцев со стороны представителей режима самопровозглашенного президента Лукашенко.

На опубликованных видео слышны крики людей.

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Uchwycilimy take akty przemocy ze strony Biaorusinów pic.twitter.com/vVcKLdAIWi — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 10, 2021

Какая сейчас ситуация на границе

Несколько групп мигрантов одновременно пытались пересечь границу в разных местах. Такие попытки были предприняты в районе населенных пунктов Бяловежа и Крынки. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать. В обоих случаях дело дошло до силового вторжения с разрушением установленного на границе ограждения.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в эфире Польского радио, что все мигранты, проникшие на территорию страны во вторник вечером, задержаны.

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Согласно оценкам Пограничной охраны Польши, с понедельника в непосредственной близости от ее границы находятся от 2 тыс. до 4 тыс. человек, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза.

Уточняется, что Польша увеличила до 15 тысяч количество солдат на границе с Беларусью, накануне их было 13 тысяч.

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Ситуация на белорусско-польской границе

В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.

Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение.

Также напомним, Ярош призвал Киев помочь Польше дать "достойный отпор".