У ЄС хочуть скликати Раду НАТО через мігрантів Лукашенка

Польща обговорює з Литвою та Латвією можливість скликання Ради НАТО через міграційну кризу на кордоні.
Про це заявив прем'єр-міністр республіки Матеуш Моравецький в інтерв'ю агентству РАР.
"Ми обговорюємо з Латвією і, особливо, з Литвою, чи не запустити статтю 4 НАТО", – сказав він.
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Стаття 4 договору про Північноатлантичний альянс передбачає можливість скликання Ради НАТО, якщо одна з країн НАТО вважає, що є загроза її безпеці.
"Це рішення, яке передбачає, що сторони консультуватимуться разом, коли, на думку будь-якої з них, будуть поставлені під загрозу: територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека будь-якої із союзних держав", – пояснив прем'єр-міністр.
Він додав, що для вирішення міграційної кризи настав час робити "конкретні кроки".
Ситуація на білорусько-польському кордоні
- В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.
- Мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями. На відео з місця подій було чутно постріли.
- Пізніше стало відомо, що мігранти проломили огорожу і прорвалася до Польщі. Декого з них вдалося відразу повернути на білоруський бік, решту довелося розшукувати.
- Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.
- Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.
- Біля кордону з Білоруссю знайдено тіло мігранта.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що в Білорусі немає жодної кризи з мігрантами, це Росія розпочала новий етап гібридної війни з Європою.
- 14 листопада мігранти прорвалися до Польщі, атакуючи камінням поліцію.
Також нагадаємо, Міноборони Польщі показало відео, як білоруські служби залякують мігрантів стріляниною в їх присутності.