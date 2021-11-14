У ЄС хочуть скликати Раду НАТО через мігрантів Лукашенка

За останній тиждень ситуація на кордоні Польщі та Білорусі серйозно загострилася

У Польщі мають намір скликати Раду НАТО через ситуацію на кордоні з Білоруссю. Фото: колаж "Сьогодні"

Польща обговорює з Литвою та Латвією можливість скликання Ради НАТО через міграційну кризу на кордоні.

Про це заявив прем'єр-міністр республіки Матеуш Моравецький в інтерв'ю агентству РАР.

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"Ми обговорюємо з Латвією і, особливо, з Литвою, чи не запустити статтю 4 НАТО", – сказав він.

Стаття 4 договору про Північноатлантичний альянс передбачає можливість скликання Ради НАТО, якщо одна з країн НАТО вважає, що є загроза її безпеці.

"Це рішення, яке передбачає, що сторони консультуватимуться разом, коли, на думку будь-якої з них, будуть поставлені під загрозу: територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека будь-якої із союзних держав", – пояснив прем'єр-міністр.

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Він додав, що для вирішення міграційної кризи настав час робити "конкретні кроки".

Ситуація на білорусько-польському кордоні

Також нагадаємо, Міноборони Польщі показало відео, як білоруські служби залякують мігрантів стріляниною в їх присутності.