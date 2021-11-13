Что теперь скажет Лукашенко? У границы с Беларусью найдено тело мигранта

Во время осмотра тела правоохранители нашли паспорт покойного

Тело сирийца находилось в лесной зоне у села Волька Тереховская / Фото: Коллаж: Сегодня

В лесной зоне у села Волька Тереховская (Беларусь) работник лесокомбината нашел тело сирийского мигранта. Об этом пишет TVN24.

В ходе осмотра полицейские обнаружили паспорт погибшего. Проведенные мероприятия на месте обнаружения тела не позволили однозначно установить причину смерти.

Реклама

"В данный момент тело передано для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти" – сообщили в полиции.

Wczoraj w lasach, niedaleko granicy, pod Wólk Terechowsk, odnalezione zostay zwoki modego mczyzny narodowoci syryjskiej. Przeprowadzone w miejscu odnalezienia ciaa czynnoci, nie pozwoliy na jednoznaczne ustalenie przyczyny mierci. pic.twitter.com/RhlADj0IdD — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 13, 2021

Отметим, что в ночь на субботу в этом районе была попытка силового прорыва границы. Группа из около 100 человек на белорусской стороне повредила заграждение. После прибытия пограничников и полиции нелегалы скрылись в лесу. военные пытались разрушить временное пограничное заграждение, срывали столбы забора и пытались прорвать служебной машиной колючую проволоку.

По информации пограничников, белорусы оснастили мигрантов слезоточивым газом, который они вскоре применили в отношении польских служб. Эта и последующие попытки нелегально пересечь границу были предотвращены.

Реклама

Миграционный кризис усиливается

Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии. Также зафиксированы акты насилия в отношении беженцев со стороны представителей режима самопровозглашенного президента Лукашенко.

С чего все началось

Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские вооруженные силы приведены в боевую готовность. 9 ноября мигранты проломили ограждение, были даже слышны выстрелы.

Украина начеку