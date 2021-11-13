Что теперь скажет Лукашенко? У границы с Беларусью найдено тело мигранта

В лесной зоне у села Волька Тереховская (Беларусь) работник лесокомбината нашел тело сирийского мигранта. Об этом пишет TVN24.
В ходе осмотра полицейские обнаружили паспорт погибшего. Проведенные мероприятия на месте обнаружения тела не позволили однозначно установить причину смерти.
"В данный момент тело передано для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти" – сообщили в полиции.
Wczoraj w lasach, niedaleko granicy, pod Wólk Terechowsk, odnalezione zostay zwoki modego mczyzny narodowoci syryjskiej. Przeprowadzone w miejscu odnalezienia ciaa czynnoci, nie pozwoliy na jednoznaczne ustalenie przyczyny mierci. pic.twitter.com/RhlADj0IdD— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 13, 2021
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Отметим, что в ночь на субботу в этом районе была попытка силового прорыва границы. Группа из около 100 человек на белорусской стороне повредила заграждение. После прибытия пограничников и полиции нелегалы скрылись в лесу. военные пытались разрушить временное пограничное заграждение, срывали столбы забора и пытались прорвать служебной машиной колючую проволоку.
По информации пограничников, белорусы оснастили мигрантов слезоточивым газом, который они вскоре применили в отношении польских служб. Эта и последующие попытки нелегально пересечь границу были предотвращены.
Миграционный кризис усиливается
Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии. Также зафиксированы акты насилия в отношении беженцев со стороны представителей режима самопровозглашенного президента Лукашенко.
С чего все началось
- Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.
- В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские вооруженные силы приведены в боевую готовность. 9 ноября мигранты проломили ограждение, были даже слышны выстрелы.
Украина начеку
- После того, как Беларусь направила потоки мигрантов на соседние страны – Литву, Польшу, Латвию, – заговорили и об угрозе для нашей страны. В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.
- А в Германии депутаты от нового большинства в Бундестаге додумались предложить, чтобы мигрантов временно направить в Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов жестко ответил на это предложение и посоветовал немецким депутатам забрать нелегалов к себе домой.
- Президент Владимир Зеленский даже созывал СНБО из-за ситуации на белорусско-польской границе. Данилов заявлял, что Украина точно не будет стрелять в мигрантов в случае прорыва границы, но следует принять превентивные меры, чтобы до этого не дошло.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами, это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой.