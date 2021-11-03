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Уволенных министров не ждут в Раде: Арахамия попросил их не приходить

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
3 ноября, 19:46
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Министры не будут отчитываться перед депутатам в парламенте
У Арахамии нет времени на отчеты министров
У Арахамии нет времени на отчеты министров / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия попросил пять уволенных министров не приходить в Раду с отчетом, так как он не успевает провести все проекты. Об этом пишет УНН.

"Мы попросили их не приходить с отчетом. Я лично просил, потому что я не успеваю провести все законопроекты, которые сейчас на повестке дня на эту неделю. Если будет дополнительно на каждый час, то мы вообще. Мы уже опаздываем по срокам и просто посыпемся полностью. Поэтому я лично просил об отчете всех министров", — сказал Арахамия.

Говоря о запросе коллег услышать министров, он ответил: "Ничего, переживут".

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Напомним, 3 ноября во время пленарного заседания Рада отправила в отставку пять министров. Назначение новых глав министерств запланировано на завтра.

Увольнения в Кабмине

  • был уволен министр защиты окружающей среды и ресурсов Роман Абрамовский (322 голоса за);
  • первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко (320 голосов за);
  • министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (329 голосов за);
  • вице-премьер-министр и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский (342 голоса за);
  • министр обороны Андрей Таран (341 голос за).

  • Кто их заменит?

    Фракция "Слуга народа" на правах коалиции направила Кабинету министров Украины предложения о внесении на вакантные должности в правительстве следующих кандидатов:

  • Ирину Верещук – на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Она ранее претендовала на должность министра обороны.
  • Юлию Свириденко – на должность первого вице-премьера – министра экономики Украины. Сейчас она является заместителем председателя ОПУ Андрея Ермака.
  • Павла Рябикина – на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Он займет должность без приставки вице-премьер, которую вместе с портфелем министра потерял Олег Уруский.

  • Отметим, премьер-министр Украины Денис Шмигаль уже внес эти предложения в Верховную Раду.

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Говоря о министре обороны, в Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины о назначении Алексея Резникова на эту должность. Он был сегодня уволен с поста вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

А новым руководителем Минэкологии может стать нынешний заместитель экс-министра Романа Абрамовского по цифровым трансформациям Руслан Стрелец. Однако сначала его предлагают в роли и.о., то есть без голосования ВР.

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