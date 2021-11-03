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Звільнених міністрів не чекають у Раді: Арахамія попросив їх не приходити

Наталія Магдик Наталія Магдик
3 листопада, 19:46
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Міністри не звітуватимуть перед депутатами у парламенті
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Глава фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія попросив п'ять звільнених міністрів не приходити до Ради зі звітом, оскільки він не встигає провести усі проекти. Про це пише УНН .

"Ми попросили їх не приходити зі звітом. Я особисто просив, бо я не встигаю провести всі законопроекти, які зараз на порядку денному цього тижня. Якщо буде додатково на кожну годину, ми взагалі. Ми вже запізнюємося за термінами і просто посипаємось повністю. Тому я особисто просив звіт усіх міністрів", — сказав Арахамія.

Говорячи про запит колег почути міністрів, він відповів: "Нічого, переживуть".

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Нагадаємо, 3 листопада під час пленарного засідання Рада відправила у відставку п'ять міністрів. Призначення нових глав міністерств заплановане на завтра.

Звільнення у Кабміні

  • було звільнено міністра захисту навколишнього середовища та ресурсів Роман Абрамовський (322 голоси за);
  • перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко (320 голосів за);
  • міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (329 голосів за);
  • віце-прем'єр-міністр та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський (342 голоси за);
  • міністр оборони Андрій Таран (341 голос за).

  • Хто їх замінить?

    Фракція "Слуга народу" на правах коаліції направила Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення на вакантні посади в уряді наступних кандидатів:

  • Ірину Верещук – на посаду віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вона раніше претендувала на посаду міністра оборони.
  • Юлію Свириденко – на посаду першого віце-прем’єра – міністра економіки України. Нині вона є заступником голови ОПУ Андрія Єрмака.
  • Павла Рябікіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Він обійме посаду без приставки віце-прем'єр, яку разом із портфелем міністра втратив Олег Уруський.

  • Зазначимо, прем'єр-міністр України Денис Шмігаль уже вніс ці пропозиції до Верховної Ради.

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Говорячи про міністра оборони, до Верховної Ради України надійшло подання президента України про призначення Олексія Резнікова на цю посаду. Він був сьогодні звільнений з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

А новим керівником Мінекології може стати нинішній заступник екс-міністра Романа Абрамовського із цифрових трансформацій Руслан Стрілець. Проте спершу його пропонують у ролі в.о., тобто без голосування ВР.

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