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Другий пішов: міністра економіки Любченка звільнено

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
3 листопада, 13:25
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Любченка було призначено першим віце-прем'єром та міністром економіки у травні цього року
За відставку Любченка проголосували 320 депутатів. Фото: колаж "Сьогодні"
За відставку Любченка проголосували 320 депутатів. Фото: колаж "Сьогодні"

Верховна Рада України сьогодні, 3 листопада, під час пленарного засідання відправила у відставку міністра економіки Олексія Любченка. За проголосували 320 депутатів, проти -1.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Зайняти місце Любченко може заступник голови ОПУ з економічних питань Юлія Свириденко.

Що відомо про Любченка

  • Рада призначила Любченка на посаду першого віце-прем'єра – міністра економіки 20 травня 2021 року. До цього він трохи більше року очолював Державну податкову службу, а у 2015-2020 роках був першим віце-президентом ПАТ "Украгрохімхолдинг".
  • Любченко народився 21 вересня 1971 року у с. Орловець Городищенського району Черкаської області, у 1993 році закінчив із відзнакою Київський державний економічний університет ("економічне та соціальне планування").
  • У 2003-2005 роках очолював Державну податкову адміністрацію Черкаської області, в 2009 році – перейшов до головного апарату податкової, де згодом два роки обіймав посаду заступника голови відомства, а потім директора департаменту оподаткування юросіб Державної податкової служби.
  • З 2012 року до 2014 року Любченко був помічником депутата VII скликання Віктора Тимошенка, а в 2012 році став віце-президентом ПАТ "Украгрохімхолдинг".
  • У липні 2014 році Любченко став радником у департаменті забезпечення діяльності Державної фіскальної служби, а з жовтня 2015 року повернувся до "Украгрохімхолдингу" на посаду першого віце-президента.

Також нагадаємо, Рада відправила у відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Романа Абрамовського.

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