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Рада звільнила Резнікова, але на нього чекає нова посада

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
3 листопада, 13:38
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Незважаючи на відставку, чиновник з уряду не піде – йому готують інше крісло
Рада відправила Резнікова у відставку. Колаж "Сьогодні"
Рада відправила Резнікова у відставку. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада на сьогоднішньому пленарному засіданні звільнила Олексія Резнікова з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Відповідне рішення підтримали 329 народних депутатів.

Напередодні урядовець написав заяву на звільнення за власним бажанням, яку підтримав і профільний комітет Ради.

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Очікується, що його, найімовірніше, призначить новим міністром оборони замість Андрія Тарана, якого сьогодні теж хочуть звільнити.

Куди піде Резніков і хто його замінить у Мінреінтеграції

Олексія Резнікова було призначено міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 4 березня 2020 року, коли майже повністю було оновлено Кабмін. Крім уряду, він ще й заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі.

Нещодавно стало відомо від голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, що президент Володимир Зеленський остаточно визначився, хто стане новим міністром оборони. Багато хто думав, що це буде "слуга" Ірина Верещук, але виявилося, що йдеться саме про Резнікова.

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А ось Верещук, очікується, замінить Резнікова у Мінреінтеграції. Але про це також ще офіційно не повідомлялося. У "Слузі народу" пояснили ситуацію з Верещук.

Відставки у Кабміні

Кого вже сьогодні звільнили депутати:

  • Романа Абрамовського – з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
  • Олексія Любченка – з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки України.

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