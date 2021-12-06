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Украинская диаспора заявила Байдену о "красных линиях" в разговоре с Путиным

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
6 декабря, 17:55
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Американского лидера предупредили – Москва всегда расценивала всякие уступки как слабость
Переговоры состоятся 7 декабря
Переговоры состоятся 7 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские политики и общественные деятели обратились с просьбой к президенту США Джо Байдену, чтобы во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным не были сданы интересы Украины. Об этом говорится в заявлении украинской общественности в Facebook.

"Верим, что во время переговоров с Путиным вы будете придерживаться принципа: ничего об Украине без Украины. На этом базируются доверительные и партнерские отношения между нашими странами", – говорится в обращении.

Украинцы поблагодарили США за постоянную поддержку и общими усилиями приближается момент членства Украины в НАТО.

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"Также хотим подчеркнуть, что реализация Минских договоренностей под диктат России отнюдь не может быть путем мирного урегулирования. Начиная с 2015 года исследования общественных настроений постоянно доказывают, что абсолютное большинство украинцев не поддерживает положений этих договоренностей. Попытка ограничить украинский суверенитет через внедрение Минских договоренностей будет иметь катастрофические последствия безопасности для всей Европы. Поиск решения проблемы следует искать в принудительных мерах не жертвы агрессии, а в комплексном международном давлении на Россию, как систематической нарушительницы международного правопорядка", – говорится в сообщении.

Граждане Украины предупредили американского лидера – Москва всегда расценивала всякие уступки как слабость.

"Мы, украинцы, точно можем подтвердить эту давно и не раз проверенную аксиому. Поэтому уверяем вас, что украинцы будут сопротивляться до полной победы в войне за свою свободу и суверенитет. Регулярные социологические исследования в Украине и Европе показывают, что среди украинцев один из самых высоких на континенте показателей готовности бороться за свою страну с оружием в руках", – обратилась к Байдену украинская общественность.

Переговоры Байдена и Путина

7 декабря президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут переговоры. Лидеры обсудят конфликт на Донбассе, присутствие российской армии возле границ Украины и расширение НАТО на восток.

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От переговоров президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным Украина ожидает прояснения глобальной картины. Украинская сторона еще раньше заявляла, что нагнетание угрозы нападения на Украину – это военный шантаж и подготовка президента РФ Владимира Путина к встрече с американским лидером Джо Байденом, чтобы иметь более сильную позицию на переговорах.

Байден заявил, что готовит набор инициатив, чтобы не допустить планов российского вторжения на территорию Украины, и подчеркнул, что не принимает ничьих "красных линий".

Пока Вашингтон и Москва готовят встречу лидеров своих стран, российские войска пугают Украину полномасштабным вторжением. Оказывается, это все не просто так.

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Что говорят эксперты

  • Многие эксперты и политики отмечают, что Путин намеренно пугает войсками, чтобы выбить себе более сильную позицию на встрече с Байденом. Также известно, что Кремль потребовал от Запада гарантий нерасширения НАТО на восток, то есть оставить Украину вне Альянса.
  • Одним из главных поводов организации переговоров стала угроза вторжения России в Украину, которая при самых худших сценариях может привести к третьей мировой войне. В Украине даже прогнозируют дату атаки армии РФ – по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, вторжение может произойти в конце января.
  • Тем временем западные СМИ даже опубликовали план нападения РФ на Украину. По данным журналистов The Washington Post и Bild, Россия готовит три этапа вторжения – сначала в наступление пойдут боевики.

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