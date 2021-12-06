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Українська діаспора заявила Байдену про "червоні лінії" у розмові з Путіним

Наталія Магдик Наталія Магдик
6 грудня, 17:55
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Американського лідера попередили – Москва завжди розцінювала всякі поступки як слабкість
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські політики та громадські діячі звернулися з проханням до президента США Джо Байдена, аби під час переговорів з російським лідером Володимиром Путіним не було здано інтересів України. Про це йдеться у заяві української громадськості у Facebook .

"Віримо, що під час переговорів з Путіним ви дотримуватиметеся принципу: нічого про Україну без України. На цьому базуються довірчі та партнерські відносини між нашими країнами", – йдеться у зверненні.

Українці подякували США за постійну підтримку та спільними зусиллями наближається момент членства України в НАТО.

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"Також хочемо наголосити, що реалізація Мінських домовленостей під диктат Росії аж ніяк не може бути шляхом мирного врегулювання. Починаючи з 2015 року дослідження суспільних настроїв постійно доводять, що абсолютна більшість українців не підтримує положень цих домовленостей. Спроба обмежити український суверенітет через впровадження Мінських катастрофічні наслідки безпеки для всієї Європи. Пошук вирішення проблеми слід шукати у примусових заходах не жертви агресії, а в комплексному міжнародному тиску на Росію як систематичної порушниці міжнародного правопорядку", – йдеться у повідомленні.

Громадяни України попередили американського лідера – Москва завжди розцінювала будь-які поступки як слабкість.

"Ми, українці, точно можемо підтвердити цю давно і не раз перевірену аксіому. Тому запевняємо вас, що українці будуть чинити опір до повної перемоги у війні за свою свободу та суверенітет. Регулярні соціологічні дослідження в Україні та Європі показують, що серед українців один із самих найвищих на континенті показників готовності боротися за свою країну зі зброєю в руках", – звернулася до Байдена українська громадськість.

Переговори Байдена та Путіна

7 грудня президент Росії Володимир Путін та президент США Джо Байден проведуть переговори. Лідери обговорять конфлікт на Донбасі, присутність російської армії біля кордонів України та розширення НАТО на схід.

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Від переговорів президента США Джо Байдена із російським колегою Володимиром Путіним Україна очікує на прояснення глобальної картини . Українська сторона ще раніше заявляла, що нагнітання загрози нападу на Україну – це військовий шантаж та підготовка президента РФ Володимира Путіна до зустрічі з американським лідером Джо Байденом. щоб мати сильнішу позицію на переговорах.

Байден заявив, що готує набір ініціатив, щоб не допустити планів російського вторгнення на територію України, і наголосив, що не приймає нічиїх "червоних ліній" .

Поки Вашингтон та Москва готують зустріч лідерів своїх країн, російські війська лякають Україну повномасштабним вторгненням. Виявляється, це все не так.

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Що кажуть експерти

  • Багато експертів та політиків зазначають, що Путін навмисно лякає військами, щоб вибити собі сильнішу позицію на зустрічі з Байденом. Також відомо, що Кремль зажадав від Заходу гарантій нерозширення НАТО на схід, тобто залишити Україну поза межами Альянсу.
  • Одним із головних приводів організації переговорів стала загроза вторгнення Росії в Україну, яка за найгірших сценаріїв може призвести до третьої світової війни. В Україні навіть прогнозують дату атаки армії РФ – за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, вторгнення може статися наприкінці січня.
  • Тим часом, західні ЗМІ навіть опублікували план нападу РФ на Україну. За даними журналістів The Washington Post та Bild, Росія готує три етапи вторгнення – Спершу в наступ підуть бойовики.

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Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

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