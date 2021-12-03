Угощал Хиллари Клинтон "Ред Булом" – прокурор требует от Саакашвили чек

Саакашвили подозревают в растрате госсредств

Клинтон приезжала в Грузию и встречалась с Саакашвили в 2012 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Прокурор по делу экс-президента Грузии Михеила Саакашвили требует от него квитанцию об оплате напитка Red Bull, который в 2012 году был куплен для Хиллари Клинтон. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж.

"Чай за три лари, лимон за один лари, орехи и энергетический напиток – это один из чеков по делу против третьего Президента Грузии, датированный 5 июня 2012 года. В то время Саакашвили принимал в Батуми американскую делегацию", – говорится в ее посте.

"Дело о пиджаках"

Саакашвили подозревают в растрате более 8,8 миллиона лари в период с сентября 2009 года до февраля 2013 года. Прокуратура обвиняет политика в том, что за счет государства отдыхах в фешенебельных гостиницах и курортах, посещал косметологические клиники и покупал одежду, часы, арендовал дорогие автомобили.

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В списке фигурируют приобретенные в Лондоне семь пиджаков и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28,6 тысячи долларов, а также два костюма ручной работы на сумму в 4,6 тысячи долларов.

В августе 2014 года по поручению семьи Саакашвили пиджаки и пальто бывшего экс-президента Грузии курьером доставили в канцелярию правительства.

Следствие по "делу о пиджаках" продолжается уже почти восемь лет, если вина Саакашвили будет доказана, ему грозит лишение свободы от 7 до 11 лет.

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Ситуация с Саакашвили