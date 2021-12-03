Угощал Хиллари Клинтон "Ред Булом" – прокурор требует от Саакашвили чек

Прокурор по делу экс-президента Грузии Михеила Саакашвили требует от него квитанцию об оплате напитка Red Bull, который в 2012 году был куплен для Хиллари Клинтон. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж.
"Чай за три лари, лимон за один лари, орехи и энергетический напиток – это один из чеков по делу против третьего Президента Грузии, датированный 5 июня 2012 года. В то время Саакашвили принимал в Батуми американскую делегацию", – говорится в ее посте.
"Дело о пиджаках"
Саакашвили подозревают в растрате более 8,8 миллиона лари в период с сентября 2009 года до февраля 2013 года. Прокуратура обвиняет политика в том, что за счет государства отдыхах в фешенебельных гостиницах и курортах, посещал косметологические клиники и покупал одежду, часы, арендовал дорогие автомобили.
В списке фигурируют приобретенные в Лондоне семь пиджаков и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28,6 тысячи долларов, а также два костюма ручной работы на сумму в 4,6 тысячи долларов.
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В августе 2014 года по поручению семьи Саакашвили пиджаки и пальто бывшего экс-президента Грузии курьером доставили в канцелярию правительства.
Следствие по "делу о пиджаках" продолжается уже почти восемь лет, если вина Саакашвили будет доказана, ему грозит лишение свободы от 7 до 11 лет.
Ситуация с Саакашвили
- Экс-президент Грузии прибыл в страну через восемь лет после того, как его партия проиграла выборы политической силе олигарха Бидзины Иванишвили. Целью приезда было стремление поддержать свою партию на местных выборах. Однако через день после незаконного пересечения границы Грузии Саакашвили задержали.
- За решеткой Саакашвили объявил голодовку и с каждой неделей состояние его здоровья ухудшалось. Он похудел на 15 килограммов, у него начались проблемы с моторикой и дикцией.
- 29 ноября в Тбилисском городском суде начался судебный процесс над Михеилом Саакашвили. Состояние здоровья отказавшегося от голодовки политика позволяет ему находиться в зале суда.
- 1 декабря Саакашвили призвал суд разрешить журналистам присутствовать на судебном процессе.
- В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел.