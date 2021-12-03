Пригощав Хілларі Клінтон "Ред Булом" – прокурор вимагає від Саакашвілі чек

Прокурор у справі екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі вимагає від нього квитанцію про оплату напою Red Bull, який у 2012 році купили для Хілларі Клінтон. Про це в Facebook написала прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж.
"Чай за три ларі, лимон за одну ларі, горіхи та енергетичний напій – це один із чеків у справі проти третього Президента Грузії, датований 5 червня 2012 року. На той час Саакашвілі приймав до Батумі американську делегацію", – йдеться у її пості.
"Справа про піджаки"
Саакашвілі підозрюють у розтраті понад 8,8 мільйона ларі у період із вересня 2009 року до лютого 2013 року. Прокуратура звинувачує політика в тому, що за рахунок держави відпочинку у фешенебельних готелях та курортах, відвідував косметологічні клініки та купував одяг, годинник, орендував дорогі автомобілі.
У списку фігурують придбані в Лондоні сім піджаків та кашемірове спортивне пальто на суму 28,6 тисяч доларів, а також два костюми ручної роботи на суму 4,6 тисяч доларів.
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У серпні 2014 року за дорученням сім'ї Саакашвілі піджаки та пальта колишнього екс-президента Грузії кур'єром доставили до канцелярії уряду .
Слідство у справі про піджаки триває вже майже вісім років, якщо вина Саакашвілі буде доведена, йому загрожує позбавлення волі від 7 до 11 років.
Ситуація із Саакашвілі
- Екс-президент Грузії прибув до країни через вісім років після того, як його партія програла вибори політичній силі олігарха Бідзини Іванішвілі . Метою приїзду було прагнення підтримати свою партію на місцевих виборах. Проте через день після незаконного перетину кордону Грузії Саакашвілі затримали .
- За ґратами Саакашвілі оголосив голодування і з кожним тижнем стан його здоров'я погіршувався. Він схуд на 15 кілограмів, у нього почалися проблеми з моторикою та дикцією .
- 29 листопада у Тбіліському міському суді розпочався судовий процес над Міхеїлом Саакашвілі. Стан здоров'я політика, що відмовився від голодування, дозволяє йому перебувати в залі суду.
- 1 грудня Саакашвілі закликав суд дозволити журналістам бути присутнім на судовому процесі.
- У Грузії Саакашвілі є фігурантом кількох кримінальних справ .