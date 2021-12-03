Пригощав Хілларі Клінтон "Ред Булом" – прокурор вимагає від Саакашвілі чек

Саакашвілі підозрюють у розтраті держкоштів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Прокурор у справі екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі вимагає від нього квитанцію про оплату напою Red Bull, який у 2012 році купили для Хілларі Клінтон. Про це в Facebook написала прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж.

"Чай за три ларі, лимон за одну ларі, горіхи та енергетичний напій – це один із чеків у справі проти третього Президента Грузії, датований 5 червня 2012 року. На той час Саакашвілі приймав до Батумі американську делегацію", – йдеться у її пості.

"Справа про піджаки"

Саакашвілі підозрюють у розтраті понад 8,8 мільйона ларі у період із вересня 2009 року до лютого 2013 року. Прокуратура звинувачує політика в тому, що за рахунок держави відпочинку у фешенебельних готелях та курортах, відвідував косметологічні клініки та купував одяг, годинник, орендував дорогі автомобілі.

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У списку фігурують придбані в Лондоні сім піджаків та кашемірове спортивне пальто на суму 28,6 тисяч доларів, а також два костюми ручної роботи на суму 4,6 тисяч доларів.

У серпні 2014 року за дорученням сім'ї Саакашвілі піджаки та пальта колишнього екс-президента Грузії кур'єром доставили до канцелярії уряду .

Слідство у справі про піджаки триває вже майже вісім років, якщо вина Саакашвілі буде доведена, йому загрожує позбавлення волі від 7 до 11 років.

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Ситуація із Саакашвілі