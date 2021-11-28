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Саакашвілі готується до суду – лікар розповів, наскільки політик слабкий

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
28 листопада, 14:01
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З'явилися нові дані про стан політика, який припинив голодування
Попереду у Саакашвілі судові засідання / Колаж "Сьогодні"
Попереду у Саакашвілі судові засідання / Колаж "Сьогодні"

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі настільки зміцнів у військовому шпиталі, що може особисто брати участь у судових засіданнях у своїх справах.

Про це повідомляє агентство Грузія online з посиланням на заяву лікаря, що лікує політика, Ніно Гогорішвілі.

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Стан пацієнта

"На сьогоднішній день стан здоров'я пацієнта задовільний. У нього відзначається невелика слабкість. Лабораторні аналізи в нормі. Раціон харчування розширений, і він харчується майже відповідно до повного меню. Це меню узгоджено з ендокринологом. Йде відновлення сил. Він уже почав фізично активувати. Пан Міхеїл Саакашвілі готується до суду", – заявила Ніно Гогорішвілі.

На запитання, чи буде Саакашвілі готовий бути присутнім на власному судовому процесі, лікар відповіла: "Думаю, буде".

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