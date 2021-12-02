"Для меня очень важно": Саакашвили обратился в суд с просьбой

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который находится в военном госпитале в Гори, призвал суд разрешить журналистам присутствовать на судебном процессе.
Об этом сообщает Грузия онлайн.
"Для меня очень важно видеть своих коллег в зале суда. Но на этот раз я обращаюсь в суд с просьбой пропустить в зал журналистов любого политического направления. Даже без оборудования, чтобы они могли воочию увидеть этот исторически позорный процесс и иметь возможность сформировать собственное впечатление на месте", — говорится в сообщении.
Далее по теме
Задержание Саакашвили
- Михеил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины незадолго до муниципальных выборов. После смены власти в 2012 году против экс-президента на родине было открыто несколько уголовных дел, которые сам Саакашвили считает политическими.
- После того как бывший президент Грузии объявил голодовку, состояние его здоровья начало ухудшаться. Он похудел за решеткой на 15 килограммов. Также у Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией. Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори, в связи с чем прекратил голодовку.
- 29 ноября в Тбилисском городском суде начался судебный процесс над Саакашвили. Возле здания произошли столкновения полиции и сторонников экс-президента.
- Также Саакашвили из суда обратился к украинцам.