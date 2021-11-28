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Саакашвили готовится к суду – лечащий врач рассказал, насколько политик слаб

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 ноября, 14:01
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Впереди у Саакашвили судебные заседания / Коллаж "Сегодня"
Впереди у Саакашвили судебные заседания / Коллаж "Сегодня"

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили настолько окреп в военном госпитале, что может лично принимать участие в судебных заседаниях по своим делам.

Об этом сообщает агентство Грузия online со ссылкой на заявление лечащего врача политика Нино Гогоришвили.

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Состояние пациента

"На сегодняшний день состояние здоровья пациента удовлетворительное. У него отмечается небольшая слабость. Лабораторные анализы в пределах нормы. Рацион питания расширен, и он питается почти в соответствии с полным меню. Это меню согласовано с эндокринологом. Идет восстановление сил. Он уже начал физически активничать. Г-н Михеил Саакашвили готовится к суду", – заявила Нино Гогоришвили.

На вопрос, будет ли Саакашвили готов к тому, чтобы присутствовать на собственном судебном процессе, врач ответила: "Думаю, будет".

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