Саакашвили готовится к суду – лечащий врач рассказал, насколько политик слаб

Появились новые данные о состоянии политика, прекратившего голодовку

Впереди у Саакашвили судебные заседания / Коллаж "Сегодня"

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили настолько окреп в военном госпитале, что может лично принимать участие в судебных заседаниях по своим делам.

Об этом сообщает агентство Грузия online со ссылкой на заявление лечащего врача политика Нино Гогоришвили.

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Состояние пациента

"На сегодняшний день состояние здоровья пациента удовлетворительное. У него отмечается небольшая слабость. Лабораторные анализы в пределах нормы. Рацион питания расширен, и он питается почти в соответствии с полным меню. Это меню согласовано с эндокринологом. Идет восстановление сил. Он уже начал физически активничать. Г-н Михеил Саакашвили готовится к суду", – заявила Нино Гогоришвили.

На вопрос, будет ли Саакашвили готов к тому, чтобы присутствовать на собственном судебном процессе, врач ответила: "Думаю, будет".

Ситуация