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У Зеленского назвали две главные задачи для Резникова

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
8 ноября, 12:32
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Новоиспеченный министр обороны месяц не будет общаться с журналистами
За назначение Резникова проголосовали 273 нардепа. Фото: коллаж "Сегодня"
За назначение Резникова проголосовали 273 нардепа. Фото: коллаж "Сегодня"

В Офисе президента Украины рассказали, чего ждут от Алексея Резникова на должности министра обороны. По словам пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова, первая задача для него – полный аудит Минобороны, а вторая – обеспечение армии.

Об этом Никифоров заявил в эфире телеканала "Дом".

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Он отметил, что Резников должен понять, как функционирует ведомство.

"А потом – обеспечение армии. Мне кажется, президент именно такую ​​задачу ставил, чтобы украинский военнослужащий был обут, одет, чтобы он питался хорошо, чтобы у него было материальное обеспечение хорошее, конкурентные зарплаты", – сказал Никифоров.

Он отметил, что все эти задачи не только ставил президент, но озвучивал и сам Алексей Резников перед голосованием в Верховной Раде.

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Кроме того, Резников взял месяц перерыва от общения с прессой, чтобы войти в курс дел.

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Также напомним, Резников после назначений в Верховной Раде заявил, что обсуждает возможность отмены обязательного призыва на срочную военную службу, чтобы в итоге в Украине была профессиональная армия.

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