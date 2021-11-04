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Замглавы ОПУ Свириденко стала министром экономики

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
4 ноября, 13:47
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Юлия Свириденко была заместителем главы Офиса президента с декабря 2020 года
Накануне комитет Рады рекомендовал назначить Свириденко министром экономики. Фото: коллаж "Сегодня"
Накануне комитет Рады рекомендовал назначить Свириденко министром экономики. Фото: коллаж "Сегодня"

Верховная Рада Украины сегодня, 4 ноября, во время пленарного заседания назначила вице-премьер – министром экономики Украины Юлию Свириденко. За проголосовали 256 депутатов, против – 11.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что известно о новом министре

  • Родилась 25 декабря 1985 в Чернигове. В 2008 году окончила с отличием Киевский торгово-экономический университет, специальность "менеджмент антимонопольной деятельности", магистр по менеджменту антимонопольной деятельности. В том же году поступила в аспирантуру Киевского национального торгово-экономического университета по специальности "Экономика и управление национальным хозяйством".
  • Трудовую деятельность начала в 2008 году в должности экономиста по финансовой работе украинско-андоррского совместного предприятия АО "АМП" (Киев). Затем работала оценщиком Черниговского междугороднего бюро технической инвентаризации, заместителем директора ООО "Эко-Втор" (Киев).
  • В 2011 году назначена председателем постоянного представительства Чернигова в г. Уси (КНР).
  • С мая 2015 года – советник председателя Черниговской областной государственной администрации Кулича.
  • С августа 2015 года – начальник Департамента экономического развития Черниговской областной государственной администрации.
  • С сентября 2017 года исполняла обязанности 1-го заместителя председателя Черниговской облгосадминистрации, 14 марта 2018 назначена 1-м заместителем председателя Черниговской областной государственной администрации.
  • С 30 июля по 28 ноября 2018 – и.о. председателя Черниговской ОГА.
  • С марта по сентябрь 2019 – директор ООО "Сидко Украина", специализирующегося на производстве кормов для диких птиц и занимающегося переработкой органической продукции.
  • В сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
  • 24 декабря 2019 избрана председателем правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы. Член делегации для участия в трехсторонней контактной группе, представитель в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.
  • 21 декабря 2020 года правительство проголосовало за увольнение Юлии Свириденко с поста первого заместителя министра экономики по ее собственному желанию.
  • С 22 декабря 2020 года – заместитель главы Офиса президента, заменила на этом посту Юлию Ковалив.
  • 26 февраля 2021 г. указом президента Украины выведена из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе.
  • 31 мая 2021 года Юлия Свириденко выбрана в качестве представителя государства в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины".

Также напомним, ранее Рада отправила в отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, министра экономики Алексея Любченко, вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского и министра обороны Андрея Тарана.

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