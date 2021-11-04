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Глава таможни Рябикин назначен министром

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
4 ноября, 13:47
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Рябикин почти год был председателем Государственной таможенной службы Украины
Павел Рябикин получил новую должность. Фото: коллаж "Сегодня"
Павел Рябикин получил новую должность. Фото: коллаж "Сегодня"

Верховная Рада Украины сегодня, 4 ноября, во время пленарного заседания назначила министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павла Рябикина. За проголосовали 237 депутатов, против – 2.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что известно о новом министре

  • Павел Рябикин был назначен председателем Государственной таможенной службы Украины 18 ноября 2020 года. До этого он работал генеральным директором ГП "Международный аэропорт "Борисполь" (23 марта 2017 года – 18 ноября 2020 года).
  • По образованию Рябикин – юрист-международник. В 1989 г. окончил факультет международных отношений и международного права в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко (КНУ) и получил диплом юриста-международника. Был сокурсником пятого президента Петра Порошенко, Михеила Саакашвили и многих других политиков.
  • По программе обмена студентов в 1987 году ездил на стажировку в ГДР в Лейпцигский университет. В 1992 году в КНУ окончил аспирантуру. В 2000 году учился в аспирантуре в Институте международного права Кильского университета (ФРГ) по специальности "Международное и частное право". Специализировался на вопросах создания организаций и корпоративных структур.
  • С 1992 года являлся адвокатом Киевской городской коллегии адвокатов. С 2002 года был юрисконсультом ООО "Василий Кисиль и партнеры". Трижды избирался народным депутатом – ІІІ созыва с 6 июля 2000 года по 14 мая 2002 года, избирательный округ № 130, Николаевская область. IV созыв с 14 мая 2002 года по 7 июля 2005 года, избирательный округ №131, Николаевская область, VII созыв с 12 декабря 2012 года по списку партии "УДАР".
  • В 2004 году на очередных выборах президента Украины был доверенным лицом кандидата на этот пост Украины Виктора Ющенко, после победы которого, в марте 2005 года, вступил в партию его сторонников "Наша Украина".
  • С марта 2005 по август 2006 года работал заместителем министра транспорта и связи Украины (при вице-премьер-министре Кинахе и министре Червоненко). Тогда же начал курировать профильную деятельность аэропорта "Борисполь". В этот же период входил в наблюдательный совет авиакомпании "Аэросвит" и возглавлял наблюдательный совет авиакомпании МАУ. В то время акционерами там были государство, ЕБРР, Swissair, Austrian Airlines.
  • В июле 2009 года президент Виктор Ющенко назначил Павла Рябикина послом Украины в Королевстве Дания, в должности он был до 2010 года. С 2012 года – член Парламентской ассамблеи Совета Европы. В конце 2012 года был избран по спискам партии "УДАР" в народные депутаты VII созыва, стал членом комитета по транспорту и связи.
  • 6 июня 2014 года был назначен на должность советника мэра Киева Виталия Кличко, а 22 июля этого же года еще и заместителем председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам строительства (курировал земельный и архитектурный департаменты, а также Департамент жилищного обеспечения). После назначения якобы написал заявление о сложении полномочий нардепа. Однако на сайте Верховной Рады дата прекращения депутатских полномочий указана 27 ноября 2014 года.
  • Проработал в должности заместителя председателя КГГА год (до 15 сентября 2015 года) и был уволен мэром Кличко. Рябикин говорит, что "покинул пост по личным причинам".

Также напомним, ранее Рада отправила в отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, министра экономики Алексея Любченко, вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского и министра обороны Андрея Тарана.

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