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Голову митниці Рябікіна призначено міністром

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
4 листопада, 13:47
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Рябікін майже рік був головою Державної митної служби України
Павло Рябікін отримав нову посаду. Фото: колаж "Сьогодні"
Павло Рябікін отримав нову посаду. Фото: колаж "Сьогодні"

Верховна Рада України сьогодні, 4 листопада, під час пленарного засідання призначила міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна. За проголосували 237 депутатів, проти – 2.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відомо про нового міністра

  • Павла Рябікіна було призначено головою Державної митної служби України 18 листопада 2020 року. До цього він працював генеральним директором ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (23 березня 2017 року – 18 листопада 2020 року).

  • За освітою Рябікін – юрист-міжнародник. У 1989 році закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка (КНУ) і отримав диплом юриста-міжнародника. Був однокурсником п'ятого президента Петра Порошенка, Міхеїла Саакашвілі і багатьох інших політиків.

  • За програмою обміну студентів у 1987 році їздив на стажування в НДР у Лейпцизький університет. У 1992 році в КНУ закінчив аспірантуру. У 2000 році навчався в аспірантурі в Інституті міжнародного права Кільського університету (ФРН) за фахом "Міжнародне та приватне право". Спеціалізувався на питаннях створення організацій і корпоративних структур.

  • З 1992 року був адвокатом Київської міської колегії адвокатів. З 2002 року був юрисконсультом ТОВ "Василь Кісіль і партнери". Тричі обирався народним депутатом – ІІІ скликання з 6 липня 2000 року до 14 травня 2002 року, виборчий округ № 130, Миколаївська область. IV скликання з 14 травня 2002 року до 7 липня 2005 року, виборчий округ №131, Миколаївська область, VII скликання з 12 грудня 2012 року за списком партії "УДАР".

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  • У 2004 році на чергових виборах президента України був довіреною особою кандидата на цей пост України Віктора Ющенка, після перемоги якого, в березні 2005 року, вступив у партію його прихильників "Наша Україна".

  • З березня 2005 по серпень 2006 року працював заступником міністра транспорту і зв'язку України (за віцепрем'єр-міністра Кінаха і міністра Червоненка). Тоді ж почав курувати профільну діяльність аеропорту "Бориспіль". В цей же період входив до наглядової ради авіакомпанії "Аеросвіт" і очолював наглядову раду авіакомпанії МАУ. На той момент акціонерами там були держава, ЄБРР, Swissair, Austrian Airlines.

  • У липні 2009 року президент Віктор Ющенко призначив Павла Рябікіна послом України в Королівстві Данія, на посаді він був до 2010 року. З 2012 року – Член Парламентської асамблеї Ради Європи. В кінці 2012 року був обраний за списками партії "УДАР" у народні депутати VII скликання, став членом комітету з питань транспорту і зв'язку.

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  • 6 червня 2014 року був призначений на посаду радника мера Києва Віталія Кличка, а 22 липня цього ж року ще й заступником голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань будівництва (курував земельний і архітектурний департаменти, а також Департамент житлового забезпечення). Після призначення, нібито, написав заяву про складання повноважень нардепа. Однак на сайті Верховної Ради дата припинення депутатських повноважень вказана 27 листопада 2014 року.

  • Пропрацював на посаді заступника голови КМДА рік (до 15 вересня 2015 року) і був звільнений мером Кличком. Рябикін каже, що "покинув пост з особистих причин"

Раніше ми повідомляли, що Рада відправила у відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, міністра економіки Олексія Любченка, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та міністра оборони Андрія Тарана.

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