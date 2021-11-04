Голову митниці Рябікіна призначено міністром

Рябікін майже рік був головою Державної митної служби України

Павло Рябікін отримав нову посаду. Фото: колаж "Сьогодні"

Верховна Рада України сьогодні, 4 листопада, під час пленарного засідання призначила міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна. За проголосували 237 депутатів, проти – 2.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Реклама

Що відомо про нового міністра

Павла Рябікіна було призначено головою Державної митної служби України 18 листопада 2020 року. До цього він працював генеральним директором ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (23 березня 2017 року – 18 листопада 2020 року).

За освітою Рябікін – юрист-міжнародник. У 1989 році закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка (КНУ) і отримав диплом юриста-міжнародника. Був однокурсником п'ятого президента Петра Порошенка , Міхеїла Саакашвілі і багатьох інших політиків. Далі по темі Рада призначає міністрів під наглядом Зеленського: онлайн-трансляція Рада звільнила 5 міністрів: хто їх замінить і коли Новый министр обороны – что будет с Донбассом после назначения Резникова главой ведомства

За програмою обміну студентів у 1987 році їздив на стажування в НДР у Лейпцизький університет. У 1992 році в КНУ закінчив аспірантуру. У 2000 році навчався в аспірантурі в Інституті міжнародного права Кільського університету (ФРН) за фахом "Міжнародне та приватне право". Спеціалізувався на питаннях створення організацій і корпоративних структур.

З 1992 року був адвокатом Київської міської колегії адвокатів. З 2002 року був юрисконсультом ТОВ "Василь Кісіль і партнери". Тричі обирався народним депутатом – ІІІ скликання з 6 липня 2000 року до 14 травня 2002 року, виборчий округ № 130, Миколаївська область. IV скликання з 14 травня 2002 року до 7 липня 2005 року, виборчий округ №131, Миколаївська область, VII скликання з 12 грудня 2012 року за списком партії "УДАР". Реклама

У 2004 році на чергових виборах президента України був довіреною особою кандидата на цей пост України Віктора Ющенка, після перемоги якого, в березні 2005 року, вступив у партію його прихильників "Наша Україна".

З березня 2005 по серпень 2006 року працював заступником міністра транспорту і зв'язку України (за віцепрем'єр-міністра Кінаха і міністра Червоненка). Тоді ж почав курувати профільну діяльність аеропорту "Бориспіль". В цей же період входив до наглядової ради авіакомпанії "Аеросвіт" і очолював наглядову раду авіакомпанії МАУ. На той момент акціонерами там були держава, ЄБРР, Swissair, Austrian Airlines.

У липні 2009 року президент Віктор Ющенко призначив Павла Рябікіна послом України в Королівстві Данія, на посаді він був до 2010 року. З 2012 року – Член Парламентської асамблеї Ради Європи. В кінці 2012 року був обраний за списками партії "УДАР" у народні депутати VII скликання, став членом комітету з питань транспорту і зв'язку. Реклама

6 червня 2014 року був призначений на посаду радника мера Києва Віталія Кличка, а 22 липня цього ж року ще й заступником голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань будівництва (курував земельний і архітектурний департаменти, а також Департамент житлового забезпечення). Після призначення, нібито, написав заяву про складання повноважень нардепа. Однак на сайті Верховної Ради дата припинення депутатських повноважень вказана 27 листопада 2014 року.

Пропрацював на посаді заступника голови КМДА рік (до 15 вересня 2015 року) і був звільнений мером Кличком. Рябикін каже, що "покинув пост з особистих причин"

Раніше ми повідомляли, що Рада відправила у відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, міністра економіки Олексія Любченка, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та міністра оборони Андрія Тарана.