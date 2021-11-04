Резников назначен новым министром обороны

Известный юрист сначала стал переговорщиком по Донбассу, а потом сделал серьезную политическую карьеру

Резников теперь будет руководить военными. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны после того, как эту должность освободил Андрей Таран. Представление президента Владимира Зеленского поддержали 273 народных депутата.

Накануне Резников был уволен с должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Зеленский в Раде в первую очередь поблагодарил Тарана. По его словам, он много сделал для армии и военных.

"Есть понятие ротации – не только бойцов на передовой, очень важно менять тех, кто отдал себя без остатка. Менять новыми профессиональными людьми, заряженными на 100%. Хочу поблагодарить Андрея Васильевича. Уверен, что его преемник имеет высокий потенциал, чтобы стать вторым выдающимся украинцем. Но это не приоритет. Важнее быть в зале славы украинских бойцов, то есть пользоваться среди них уважением и авторитетом. Укреплять обороноспособность нашей армии, обеспечить достойные условия для наших защитников и защитниц", – сказал президент.

В свою очередь Резников во время выступления отметил, что как участник СНБО и член переговорной Трехсторонней группы по Донбассу часто общался с украинскими военными, разведчиками, поэтому понимает военную специфику.

"Война с Россией идет уже восьмой год. Гибридный характер конфликта и военный потенциал оккупанта требуют, чтобы ответ Украины были адекватным. Цена эскалации должна быть неприемлема для агрессора, а стоимость временной оккупации наших территорий – постоянно росла для них", – сказал он.

Задача Минобороны – создать условия, чтобы Вооруженные силы могли эффективно давать отпор врагу, отметил он.

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Что известно о Резникове

Родился 18 июня 1966 года во Львове. Образование полное высшее – окончил Львовский государственный университет им. Франко по специальности "Правоведение", диплом с отличием. В 1984-1986 гг. проходил срочную военную службу в войсках Парашютно-десантной службы ВВС СССР.

Он признан одним из 30 самых успешных юристов Украины. Представлял интересы клиентов в Верховном суде, Высшем хозяйственном суде, Высшем административном суде, а также в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Политическая карьера

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В 2008-2014 годах был депутатом Киевского городского совета VI созыва и членом комиссии по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики.

С июня 2014 года по декабрь 2015-го занимал должность заместителя городского главы – секретаря Киевского городского совета. С 2015 года занимался следующими сферами деятельности:

председатель украинской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы;

заместитель председателя Антикоррупционного совета при Киевском городском голове;

член совета социального проекта совместного действия "Сделаем вместе";

член целевой команды реформ по децентрализации, местного самоуправления и региональной политики при Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

С апреля 2016 года по 2018-й был заместителем председателя Киевской городской государственной администрации. Занимался осуществлением полномочий КГГА по вопросам реализации государственной политики в сферах развития местного самоуправления, внутренней политики, международных отношений, туризма, рекламы, охраны культурного наследия, образования, культуры, социальной защиты, молодежи и спорта, отвечает за проведение реформ в сферах децентрализации, местного самоуправления.

С сентября 2019 года является представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

4 марта 2020 года был назначен на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.