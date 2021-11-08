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У Зеленського назвали два головні завдання для Резнікова

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
8 листопада, 12:32
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Новоспечений міністр оборони місяць не спілкуватиметься з журналістами
За призначення Резнікова проголосували 273 нардепи. Фото: колаж "Сьогодні"
За призначення Резнікова проголосували 273 нардепи. Фото: колаж "Сьогодні"

В Офісі президента України розповіли, чого чекають від Олексія Резнікова на посаді міністра оборони. За словами прессекретаря Володимира Зеленського Сергія Никифорова, перше завдання для нього – повний аудит Міноборони, а друге – забезпечення армії.

Про це Никифоров заявив в ефірі телеканалу "Дім".

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Він зазначив, що Резніков має зрозуміти, як функціонує відомство.

"А потім – забезпечення армії. Мені здається, президент саме таке завдання ставив, щоб український військовослужбовець був взутий, одягнений, щоб він харчувався добре, щоб у нього було матеріальне забезпечення хороше, конкурентні зарплати", – Сказав Никифоров.

Він зазначив, що всі ці завдання не лише ставив президент, а й озвучував і сам Олексій Резніков перед голосуванням у Верховній Раді.

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Окрім того, Резніков взяв місяць перерви від спілкування з пресою, щоб увійти в курс справ.

Нові обличчя у Кабміні

Також нагадаємо, Резніков після призначень у Верховній Раді заявив, що обговорює можливість скасування обов'язкового призову на термінову військову службу, щоб у результаті в Україні була професійна армія.

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