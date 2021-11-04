Отменят призыв в армию? Заявление нового министра обороны Резникова

Резников рассказал о своей мечте и что будет вместо срочки, если ее отменят

Резников сделал первое громкое заявление после назначения. Коллаж "Сегодня"

Новый министр обороны Алексей Резников после назначений в Верховной Раде заявил, что обсуждает возможность отмены обязательного призыва на срочную военную службу, чтобы в итоге в Украине была профессиональная армия. Об этом он сказал в кулуарах парламента.

Он собирается обсудить отмену призыва с экспертами.

Реклама

"Моя мечта, чтобы мы в итоге перешли в исключительно профессиональную армию. Это гораздо эффективнее. Но мы должны сделать службу привлекательной. И тогда у нас не будет стоять вопрос о призыве ребят-студентов", – сказал Резников.

Вместо военной подготовки "срочников" можно будет сформировать мобилизационный резерв, например, на основе территориальной обороны.

"У нас более 400 тыс. ветеранов, прошедших через фронт. Это фантастический опыт, который нужно использовать", – добавил новоиспеченный министр.

Реклама

Напомним, 3 ноября Верховная Рада уволила Резникова с поста главы Минреинтеграции, а сегодня назначила министром обороны вместо уволенного Андрея Тарана.

Как в Украине пытались отменить призыв

Создание армии полностью на профессиональной основе – вопрос, муссирующийся в Украине на протяжении уже двух десятков лет. Еще в начале 2000-х президент Леонид Кучма ставил задачу разработать планы поэтапного перехода на контрактную службу до 2015 года.

Виктор Ющенко, будучи кандидатом в президенты внес пункт об отмене призыва на военную службу и обеспечении комплектования профессиональной армии по контракту, начиная с 2010 года, в свою предвыборную программу. Юлия Тимошенко, будучи премьером, обещала отменить призыв с 1 января 2008 года.

Все эти планы по тем или иным причинам остались нереализованными, Так, например, Юлия Тимошенко и бывший тогда ее "правой рукой" Александр Турчинов даже подали соответствующий законопроект в парламент, но он был проигнорирован депутатами. При Ющенко руководство военного ведомства в лице Анатолия Гриценко выступало за то, чтобы до перевода армии на профессиональную основу сперва решить вопрос с жильем для военнослужащих (этот пункт также был в программе Ющенко).

Один раз даже получилось, но ненадолго

И все же призыв единожды был отменен. Сделал это президент Виктор Янукович. Своим указом (№562/2013) от 14 октября 2013 года Янукович постановил "не проводить в 2014 году призыв в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования (кроме внутренних войск Министерства внутренних дел)". Трудно судить о мотивах, которыми руководствовался на тот момент президент Украины. Но весной 2014-го, в период активной фазы агрессии России против Украины, наше государство оказалось перед угрозой остаться без армии. И.о. президента Александр Турчинов вынужден был срочно отменять указ Януковича и возобновлять призыв.

Отметим, что в Украине появился новый вид военной службы – на фронт могут отправить и без мобилизации.