Исчезло! У Венедиктовой неожиданно недосчитались видео с Трухиным и ДТП

В Офисе генпрокурора объяснили, почему запись с боди-камеры не приобщили к материалам дела

Александр Трухин. Фото: коллаж "Сегодня"

В Офисе генпрокурора заявили, что Национальная полиция Украины просила у патрульных записи с места ДТП, в котором фигурирует депутат Александр Трухин, уже через два дня после случившегося, но видео якобы не сохранилось.

Об этом сообщает Украинская правда.

Реклама

"Согласно письменному ответу Управления патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции по запросам органа досудебного расследования, видеозаписи из нагрудных регистраторов работников полиции, которые были на месте указанного происшествия, не сохранились. Поэтому запись с боди-камеры Петрика не могла быть приобщена к материалам уголовного производства", – говорится в ответе на запрос издания.

В письме отмечается, что запросы по истребованию записей с боди-камер сотрудников полиции были инициативно направлены в УПП СУ ГУНП в Киеве (Управление патрульной полиции – ред.) следователями Национальной полиции 25.08.2021, а следователями ДБР – 03.09.2021.

"По указанным запросам получены письменные ответы об отсутствии таких записей", – говорится в сообщении.

Реклама

Кроме того, сообщается, что судья 30 августа наложил арест на автомобиль Audi-A8, фигурировавший в ДТП. Но в публичном судебном реестре отсутствуют решения об аресте любых автомобилей в Киеве и Киевской области за эту дату.

Также отмечается, что орган досудебного расследования изъял смывы, микрослои и вещества, в т. ч. из подушек безопасности этого авто, а 8 сентября назначили ДНК-экспертизу, чтобы узнать, кто действительно был за рулем.

Что известно о ДТП с Трухиным?