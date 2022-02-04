Зникло! У Венедиктової несподівано недорахувалися відео з Трухіним та ДТП

В Офісі генпрокурора заявили, що Національна поліція України просила патрульні записи з місця ДТП, в якому фігурує депутат Олександр Трухін, вже через два дні після того, що сталося, але відео нібито не збереглося.
Про це повідомляє Українська правда.
"Згідно з письмовою відповіддю Управління патрульної поліції в Києві Департаменту патрульної поліції за запитами органу досудового розслідування, відеозапису з нагрудних реєстраторів працівників поліції, які були на місці зазначеної події, не збереглися. Тому запис з боді-камери Петрика не міг бути долучений до матеріалу", – йдеться у відповіді на запит видання.
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У листі наголошується, що запити щодо витребування записів з боді-камер співробітників поліції були ініціативно направлені до УПП СУ ГУНП у Києві (Управління патрульної поліції – ред.) слідчими Національної поліції 25.08.2021, а слідчими ДБР – 03.09.2021.
"За вказаними запитами отримано письмові відповіді про відсутність таких записів" , – йдеться у повідомленні.
Крім того, повідомляється, що суддя 30 серпня наклав арешт на автомобіль Audi-A8, який фігурував у ДТП. Але у публічному судовому реєстрі відсутні рішення про арешт будь-яких автомобілів у Києві та Київській області за цю дату.
Також зазначається, що орган досудового розслідування вилучив змиви, мікрошари та речовини, у тому числі з подушок безпеки цього авто, а 8 вересня призначили ДНК-експертизу, щоб дізнатися, хто справді був за кермом.
Що відомо про ДТП із Трухіним?
- Аварія сталася 23 серпня 2021 року у Дарницькому районі Києва. У ній серйозно постраждали шестеро людей, зокрема співробітники Української асоціації футболу (УАФ). Напередодні ЗМІ оприлюднили відео з нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП, в якому фігурує ім'я народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. З відео випливає, що депутат хотів втекти з місця інциденту, пропонував "віддячити" поліцейських і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.
- Після цього Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Президент України Володимир Зеленський підтримав це рішення.
- Сам нардеп заявив, що готовий понести відповідальність за свої вчинки та скласти депутатський мандат.
- Крім того, голова МВС Денис Монастирський відповів, чи просив депутат Трухін "відмазати" його.