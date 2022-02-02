"Мені соромно": Трухін заявив, на що готовий після всієї правди про ДТП та хабар

Народний обранець заявив, що наговорив багато дурниць у стані шоку

Олександр Трухін. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат Олександр Трухін від фракції "Слуга народу" заявив, що готовий понести відповідальність за свої вчинки та скласти депутатський мандат, якщо того вимагатимуть ситуація та команда.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Реклама

"Я усвідомлюю свою політичну відповідальність і розумію рішення своїх однопартійців та колег по фракції... Я не приховую, що хотів якнайшвидше піти з місця аварії. Я усвідомлював свій статус народного депутата, і передбачав публічний резонанс, до якого приведе аварія незалежно від того, чи винен я чи ні. Я не втік і не ховався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже було надано допомогу всім учасникам ДТП. Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести і цю відповідальність", – заявив нардеп.

Трухін додав, що йому щиро шкода, що він опинився в епіцентрі цього скандалу.

"Щодо моєї поведінки на місці аварії. Мені соромно. У стані шоку я дійсно наговорив багато дурниць, які в звичайному стані я б не повторив. Я хотів би вибачитися перед усіма, кого торкнулася моя реакція в шоковому стані", – сказав він.

Реклама

Нардеп додав, що його поведінці "навряд чи є виправдання".

"Я розумію, що зараз багатьох обурюють емоції та бажання приписати мені всі можливі злочини, але я не давав нікому хабара, не брав хабара, і дякувати Богу, внаслідок аварії всі залишилися живі та здорові", – сказав Трухін.

Крім того, політик повідомив, що протягом останніх п'яти місяців він повною мірою співпрацював із правоохоронцями, проводив слідчі заходи, давав свідчення та надав співробітникам ДБР та Національної поліції всю інформацію.

Реклама

"І якщо потрібно – ладен пройти це ще раз до завершення розслідування", – підсумував нардеп.

Що відомо про ДТП