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"Мені соромно": Трухін заявив, на що готовий після всієї правди про ДТП та хабар

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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2 лютого, 23:45
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Народний обранець заявив, що наговорив багато дурниць у стані шоку
Олександр Трухін. Фото: колаж "Сьогодні"
Олександр Трухін. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат Олександр Трухін від фракції "Слуга народу" заявив, що готовий понести відповідальність за свої вчинки та скласти депутатський мандат, якщо того вимагатимуть ситуація та команда.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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"Я усвідомлюю свою політичну відповідальність і розумію рішення своїх однопартійців та колег по фракції... Я не приховую, що хотів якнайшвидше піти з місця аварії. Я усвідомлював свій статус народного депутата, і передбачав публічний резонанс, до якого приведе аварія незалежно від того, чи винен я чи ні. Я не втік і не ховався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже було надано допомогу всім учасникам ДТП. Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести і цю відповідальність", – заявив нардеп.

Трухін додав, що йому щиро шкода, що він опинився в епіцентрі цього скандалу.

"Щодо моєї поведінки на місці аварії. Мені соромно. У стані шоку я дійсно наговорив багато дурниць, які в звичайному стані я б не повторив. Я хотів би вибачитися перед усіма, кого торкнулася моя реакція в шоковому стані", – сказав він.

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Нардеп додав, що його поведінці "навряд чи є виправдання".

"Я розумію, що зараз багатьох обурюють емоції та бажання приписати мені всі можливі злочини, але я не давав нікому хабара, не брав хабара, і дякувати Богу, внаслідок аварії всі залишилися живі та здорові", – сказав Трухін.

Крім того, політик повідомив, що протягом останніх п'яти місяців він повною мірою співпрацював із правоохоронцями, проводив слідчі заходи, давав свідчення та надав співробітникам ДБР та Національної поліції всю інформацію.

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"І якщо потрібно – ладен пройти це ще раз до завершення розслідування", – підсумував нардеп.

Що відомо про ДТП

  • Аварія сталася 23 серпня 2021 року у Дарницькому районі Києва. У ній серйозно постраждали шестеро людей, зокрема співробітники Української асоціації футболу (УАФ).
  • За попередньою інформацією, автомобіль, в якому, ймовірно, знаходився нардеп, не дотримуючись безпечної дистанції, в'їхав в інше авто, що рухалося попереду. Пошкодження також одержав і третій автомобіль.
  • Сайт "Сьогодні" розібрався у ситуації з ДТП. За інформацією, яку ми отримали в МВС, Трухін справді знаходився в автомобілі, який спровокував аварію на Бориспільській трасі. Але поліція все ще не встановила, чи був депутат за кермом.
  • Зазначимо, у ГБР також не встановили, чи був нардеп Трухін за кермом у момент ДТП.
  • Також напередодні ЗМІ оприлюднили відео з нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП, в якому фігурує ім'я народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. З відео випливає, що депутат хотів втекти з місця інциденту, пропонував "віддячити" поліцейських і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.
  • Після цього, Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Відповідне рішення було ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого. Президент України Володимир Зеленський підтримав рішення партії.
  • Пресслужба МВС України повідомила, що відомство давно не має ніякого відношення до справи Трухіна, оскільки майже відразу передало його до ДБР, з'ясувавши, що учасником аварії був нардеп.
  • У свою чергу у ДБР заявили, що раніше не бачили відео із нагрудної камери поліцейського, яке опублікували ЗМІ.

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