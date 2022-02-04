Чи просив депутат Трухін "відмазати" його? Глава МВС дав різку відповідь

Монастирський заявив, що негативно ставиться до будь-яких питань "порішати"

Денис Монастирський (ліворуч) та Олександр Трухін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, причетний до ДТП і намагався втекти з місця події, не звертався до нього за допомогою.

Про це міністр розповів під час спілкування з журналістами 4 лютого, передає Суспільне.

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"Чи дзвонив він мені з місця події? Я можу сказати, і тут присутні мої колеги колишні, народні депутати, які можуть підтвердити, що я надзвичайно негативно ставлюся до будь-яких питань "порішати". Тому мені з таких питань ніхто не може дзвонити", – сказав Монастирський.

За його словами, якби в такій ситуації Трухін наважився звернутися до нього за допомогою, то зіткнувся б із негативною реакцією.

"І якби він мені дзвонив, то був би "посланий" тієї ж миті", – додав міністр.

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Що відомо про ДТП з Трухіним?