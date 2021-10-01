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Тищенко озвучил фамилию троянского коня в "Слуге народа"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
1 октября, 23:43
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Депутат объяснил, что не так со спикером Дмитрием Разумковым
Николай Тищенко объяснил свои претензии к Дмитрию Разумкову / Коллаж "Сегодня"
Николай Тищенко объяснил свои претензии к Дмитрию Разумкову / Коллаж "Сегодня"

Партия "Слуга народа" решила сменить спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, потому что он играет в "Троянского коня".

Об этом заявил народный депутат Николай Тищенко, отвечая на вопрос журналиста во время "Большой фракции" политической партии "Слуга народа" в одном из отелей Трускавца.

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Нужен свой игрок

"У меня нет претензий к Дмитрию Разумкову, он отличный парень. Но, видимо, он не считает нас – команду "Слуги народа" – своими коллегами или своей командой. Снимать с поста – по закону – это позиция "Слуги народа". Мы хотим там видеть игрока нашей команды, члена нашей команды, человека, который будет переживать за народ Украины. Потому что народ Украины нам дал большинство. И когда кто-то изнутри хочет поиграть в игру "Троянский конь", его место в истории", – заявил Тищенко порталу "Телеграф".

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Как развивались события

  • 30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера.
  • После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.
  • Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.
  • Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало.
  • На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".
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