Тищенко озвучив прізвище троянського коня у "Слузі народу"

Депутат пояснив, що не так зі спікером Дмитром Разумковим

Микола Тищенко пояснив свої претензії до Дмитра Разумкова / Колаж "Сьогодні"

Партія "Слуга народу" вирішила змінити спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, тому що він грає в "Троянського коня".

Про це заявив народний депутат Микола Тищенко, відповідаючи на питання журналіста під час "Великої фракції" політичної партії "Слуга народу" в одному з готелів Трускавця.

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Потрібен свій гравець

"У мене немає претензій до Дмитра Разумкова, він відмінний хлопець. Але, мабуть, він не вважає нас – команду "Слуги народу" – своїми колегами або своєю командою. Знімати з посади – за законом – це позиція "Слуги народу". Ми хочемо там бачити гравця нашої команд, члена нашої команди, людину, яка буде переживати за народ України. Тому що народ України нам дав більшість. І коли хтось зсередини хоче пограти в гру "Троянський кінь", його місце в історії", – заявив Тищенко порталу "Телеграф".

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Як розвивалися події

Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці в Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.

Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.

Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.

Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що з "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.

На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".