"Це не справедливо!" – Разумков різко висловився про "слуг" в Трускавці

В понеділок Разумков дасть кожному відповідь на будь-які запитання

Дмитро Разумков: я не 100 доларів, щоб усім подобатися. Колаж: "Сьогодні"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у нього немає конфліктів з фракцією "Слуга народу" та готовий відкрито з усіма говорити про тему своєї відставки. По словами Разумкова конфлікт робиться "штучно", щоб закрити очі на багато інших питань.

Про це він розповів в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

"Мої колеги вирішили, що мені не треба там (на з’їзді в Трускавці – ред.) бути. Я думаю, що це несправедливо. Коли розглядається питання відставки спікера, мабуть, варто було б його послухати. Я і до колег звертаюся, мені немає за що ховати очі, я готовий дискутувати з будь-яких питань з ними",– каже Дмитро Разумков.

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Разумков наголосив, що він готовий відповісти за все, але вважає поведінку колег непорядною.

"За кожну подію, за кожну свою дію я готовий відповісти. Але, коли це відбувається за моєю спиною, це виглядає, м’яко кажучи, непорядно",– додав Разумков.

Разумков запросив всіх на понеділок о 18:00 в стіни парламенту для проведення фракції. В стінах парламенту він дасть кожному відповідь на будь-які запитання щодо його діяльності за останні два роки.

Разумков наголосив, що немає ніякого конфлікту з фракцією і з тим, з ким пройшов довгий шлях за оці останні роки

"Конфлікт робиться штучно, щоб закрити очі на багато інших питання, які є у суспільстві", – заявив голова Верховної Ради.

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Разумков також додав, що він не 100 доларів, щоб усім подобатися та ще раз підкреслив, що готовий до розмови із колегами.

Відставка Разумкова