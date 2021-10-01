"Це не справедливо!" – Разумков різко висловився про "слуг" в Трускавці

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у нього немає конфліктів з фракцією "Слуга народу" та готовий відкрито з усіма говорити про тему своєї відставки. По словами Разумкова конфлікт робиться "штучно", щоб закрити очі на багато інших питань.
Про це він розповів в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.
"Мої колеги вирішили, що мені не треба там (на з’їзді в Трускавці – ред.) бути. Я думаю, що це несправедливо. Коли розглядається питання відставки спікера, мабуть, варто було б його послухати. Я і до колег звертаюся, мені немає за що ховати очі, я готовий дискутувати з будь-яких питань з ними",– каже Дмитро Разумков.
Разумков наголосив, що він готовий відповісти за все, але вважає поведінку колег непорядною.
"За кожну подію, за кожну свою дію я готовий відповісти. Але, коли це відбувається за моєю спиною, це виглядає, м’яко кажучи, непорядно",– додав Разумков.
Разумков запросив всіх на понеділок о 18:00 в стіни парламенту для проведення фракції. В стінах парламенту він дасть кожному відповідь на будь-які запитання щодо його діяльності за останні два роки.
Разумков наголосив, що немає ніякого конфлікту з фракцією і з тим, з ким пройшов довгий шлях за оці останні роки
"Конфлікт робиться штучно, щоб закрити очі на багато інших питання, які є у суспільстві", – заявив голова Верховної Ради.
Разумков також додав, що він не 100 доларів, щоб усім подобатися та ще раз підкреслив, що готовий до розмови із колегами.
Відставка Разумкова
- Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці в Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера. Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
- Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
- Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що з "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.
- На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".