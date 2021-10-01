"Холодна війна" – Арахамія пояснив, чому хоче звільнити Разумкова

Глава парламентської фракції "Слуга народу" говорить, що суперечки з Разумковим стали публічними

Проблема між політиками в "маленьких дрібницях" / Колаж "Сьогодні"

Звернення до Венеціанської комісії і "маленькі дрібниці, про які соромно говорити" стали приводом для ініціювання відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це заявив в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який зранку 30 вересня подав відповідне звернення для початку збору підписів за відставку Разумкова.

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"Ви ж спостерігали, що останніми тижнями, коли ми почали приймати закон про олігархів траплялося… Спочатку був інцидент з Венеційською комісією, на жаль, після цього наші суперечки стали публічними. Потім почалася, як всередині фракції називають – "холодна регламентна війна", коли почали… Ну, там маленькі дрібниці, які я навіть не хочу, чесно кажучи, соромно перед глядачами це виносити назовні", – заявив Арахамія.

Крісло "Слуг", їм і міняти

При цьому глава провладної парламентської фракції нагадав, що діючий спікер був делегований від "Слуги народу" на цей пост, а значить вони можуть його і відкликати.

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"Я просто хочу прокоментувати прості речі, які дійсно усі розуміють… Я усім нагадую, що це крісло спікера фактично належить "Слузі народу" станом на зараз, і чинний спікер був делегований від "Слуги народу"… Якщо людина більше не "слуга народу" чи не співпадають в неї думки зі "Слугою народу", вона просто буде замінена, як усі інші посади, як у Кабінеті міністрів", – заявив Арахамія.

Як розвивалися події