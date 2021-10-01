"Слуги" в Трускавці вечеряють з журналістами в прямому ефірі (онлайн-трансляція)

У Трускавці проходить з'їзд фракції "Слуга народу"

"Слуги" будуть у Трускавці 1-2 жовтня. Фото: колаж "Сьогодні"

Фракція "Слуга народу" в Трускавці сьогодні, 1 жовтня, проводить смарт-вечерю з журналістами.

Раніше прессекретар партії Юлія Палійчук анонсувала, що запланована культурна програма – представникам ЗМІ готують сюрпризи. Дивіться трансляцію "Сьогодні" із зустрічі:

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"Слуги" у Трускавці на відпочинку – текстова трансляція

19.25. Окрім настольного тенісу серед розваг є ще більярд та відеоігри.

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Слуги народу після народи відпочивають у Трускавці / Фото: Сьогодні

Депутати "СН" разом із журналістами вирішили відпочити після наради у Трускавці / Фото: Сьогодні

19.15. Журналісти потрапили на локацію. Вона знаходиться на території елітного готелю Rixos Prykarpattya. Представники ЗМІ стали в чергу на запис, щоб пограти з депутатами в теніс.

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19:10. Анонсована смарт-вечеря від "слуг" затримується. Журналістів попросили почекати деякий час. Зустріч із депутатами після з'їзду повинна була початися десять хвилин тому.

18:49. "Слуги народу" увечері зіграють кілька партій в настільний теніс, повідомляє кореспондент сайту "Сьогодня". Нагадаємо, що подібні активності були в прес-центрі штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського в 2019 році. Тоді майбутній гарант зіграв першу партію в теніс з один з представників ЗМІ.

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Трускавець-2 для "слуг народу"

З'їзд "слуг народу" в Трускавці пройде 1-2 жовтня, а поселять депутатів у шикарному готелі Rixos Prykarpattya , а також готелях "Міротель" і "Лісова пісня". Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там буде присутній і президент Володимир Зеленський. Мінімальна ціна добової оренди номера в Rixos стартує від 2840 грн за добу, а максимальна – 8800. Є і преміум номера – по 19 000, але чи будуть жити в них "слуги" – поки невідомо.

, а також готелях "Міротель" і "Лісова пісня". Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там буде присутній і президент Володимир Зеленський. Мінімальна ціна добової оренди номера в Rixos стартує від 2840 грн за добу, а максимальна – 8800. Є і преміум номера – по 19 000, але чи будуть жити в них "слуги" – поки невідомо. Депутати збираються підвести підсумок своєї дворічної роботи в Раді, а також обговорити плани на майбутнє. Так, наприклад, "слуги" готують новий турборежим в парламенті , оскільки вважають, що часу вже залишилося не так багато.

, оскільки вважають, що часу вже залишилося не так багато. З більш приємного – "слуг" чекає гала-вечеря, на якій роздаватимуть "партійні Оскари" , а глава фракції Давид Арахамія зіграє для колег фірмовий Dj-сет.

, а глава фракції Давид Арахамія зіграє для колег фірмовий Dj-сет. Також стало відомо, що не буде в Трускавці глави парламенту Дмитра Разумкова – його не запросили туди тому, що він не член фракції. Сам же спікер каже, мовляв, його не хотіли там бачити, тому що міг би порушити плани щодо його відставки.

Як ми писали, в поїзді "Київ-Трускавець" трапився казус – журналісти і депутати не поділили місця і першим довелося переселитися в інший вагон.