Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова ☑ Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 👑 Міс Україна-2021 - фото
СЬОГОДНІ Влада Події

Виїхали в Трускавець і вже весело: "слуги" переселили журналістів в інший вагон

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
1 жовтня, 10:54
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У двох депутатів і двох журналістів виявилися квитки на одні і ті ж місця – на допомогу слугам прийшов начальник поїзда
"Слуги народу" забронювали весь вагон. Колаж "Сьогодні"
"Слуги народу" забронювали весь вагон. Колаж "Сьогодні"

Слуги народу "вирушили до Трускавця на поїзді, але по дорозі трапився казус – зі спеціального "депутатського" вагона переселили в інший для простих людей двох журналістів, щоб вони звільнили місця для депутатів.

Про це написала в Facebook журналіст Анна Стешенко.

Реклама

Наявність квитків у представників ЗМІ депутати "перебили" документом про "примусову пересадку пасажирів".

"Трускавець-2. На старті вже весело. Ми з Ольгою Москалюк заздалегідь купили квитки на поїзд "Київ-Трускавець". З нашим "щастям" ми потрапили у вагон зі "слугами народу". Зайняли місця, як то кажуть, відповідно до придбаних квитків. І тут приходять два нардепа (прізвищ називати не буду). І, як виявилося, у двох депутатів куплені квитки на наші місця", – написала Стешенко.

Але далі було ще веселіше. За її словами, прийшов начальник поїзда і показав телеграму.

Реклама

"У ній – "Про пересадку пасажирів... у зв'язку з ОГП". Бідний начальник поїзда переплутав на нервах: "У зв'язку з поїздкою ОПГ". Ми сміялися – ОПГ, так ОПГ. У підсумку нас переселили в сусідній вагон з "простими смертними", – повідомила вона.

Документ про пересадку пасажирів. Фото: facebook.com/annasteshenko

Журналіст додала, що вагон у "слуг" краще, а один із нардепів пожартував, мовляв, поїзд довго відмивали перед поїздкою депутатів.

Трускавець-2 для "слуг народу"

  • З'їзд "слуг народу" в Трускавці пройде 1-2 жовтня, а поселять депутатів у шикарному готелі Rixos Prykarpattya, а також готелях "Міротель" і "Лісова пісня". Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там буде присутній і президент Володимир Зеленський. Мінімальна ціна добової оренди номера в Rixos стартує від 2840 грн за добу, а максимальна – 8800. Є і преміум номера – по 19 000, але чи будуть жити в них "слуги" – поки невідомо.
  • Депутати збираються підвести підсумок своєї дворічної роботи в Раді, а також обговорити плани на майбутнє. Так, наприклад, "слуги" готують новий турборежим в парламенті, оскільки вважають, що часу вже залишилося не так багато.
  • З більш приємного – "слуг" чекає гала-вечеря, на якій роздаватимуть "партійні Оскари", а глава фракції Давид Арахамія зіграє для колег фірмовий Dj-сет.
  • Також стало відомо, що не буде в Трускавці глави парламенту Дмитра Разумкова – його не запросили туди тому, що він не член фракції. Сам же спікер каже, мовляв, його не хотіли там бачити, тому що міг би порушити плани щодо його відставки.
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.62

Російський рубль (₽)

0.37

Євро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
27,01
17,87
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Короновірус за тиждень

55 930

захворіло за тиждень в Україні

+35%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти