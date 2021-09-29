Трускавець своїм коштом: назви готелів та ціни для "Слуги народу"

Де будуть жити і як доберуться до Трускавця "слуги народу" — подробиці дізнавалася редакція сайту "Сьогодні"

Протоптаними стежками

Народні депутати вже збирають валізи у відрядження. 1-2 жовтня в Трускавці має відбутися виїзне засідання фракції "Слуга народу". Як повідомили в пресслужбі партії, місцем проведення вибрали готель "Rixos Prykarpattya" — один з найбільших і найдорожчих комплексів на курорті.

Організатори вирішили не ламати голову над вибором приміщення, тому "слуги" зберуться в конференц-залі "Сенатор", де вони проходили навчання влітку 2019 року.

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У цьому конференц-залі "Слуги народу" зберуться 1-2 жовтня / Фото: https://rixos.ua

Інтер'єр виконаний у світло-бежевих кольорах, на стелі та стінах — дерев'яні панелі. На сайті вказано, що цей зал вміщує до 650 людей. Відкритої інформації, скільки коштує оренда, немає, але можна заповнити форму для зворотного зв'язку з фахівцем, який працює не щодня.

За ніч – половина мінімальної зарплати

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Народним обранцям належить провести в Трускавці щонайменше одну ніч. У розмові із журналістом сайту "Сьогодні" адміністраторка "Rixos Prykarpattya" попередила, що забронювати зал для заходів можна лише за умови броні номерів у готелі. Тому деякі депутати і чиновники будуть жити там.

За кілька днів до з'їзду на сайті з пошуку апартаментів червоними буквами написали, що на перші дні жовтня вільних місць уже немає. Прайс на стандартний одномісний номер зі сніданком на ці дати становить 3520 гривень за одну ніч. Найдорожчий номер — апартаменти на одного за 19 900 гривень за добу.

Ціна стандартного номера в готелі стартує від 2940 гривень за ніч / Фото: https://rixos.ua

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Але навіть у геть звичайному номері гостей чекає королівський санвузол з мармуровою плиткою і дзеркалом у художній рамі.

Санвузол у номері "стандарт" готелю "Rixos Prykarpattya" / Фото: https://rixos.ua/

У вартість також входить первинна консультація лікаря-терапевта і відвідування спa-центру комплексу. Тому після продуктивного дня політики зможуть піти в сауну, римську лазню, хамам або позайматися в тренажерному залі та розім'ятися на аквааеробіці.

Спа-процедури після продуктивного робочого дня гарантовані / Фото: https://rixos.ua/

Ночувати в шикарних кімнатах будуть найвищі за статусом – інакше не вистачить місця. За словами народного депутата з фракції "Слуга народу" Олександра Качури, організаційні моменти взяв на себе секретаріат політсили, але через велику кількість учасників зустрічі дехто шукає нічліг самостійно:

"Вони там щось бронюють, я ще паралельно шукаю... Там є або "Лісова пісня", або "Mirоtel". Ми зараз повинні забронювати один із цих готелів. Тобто ми цим самі займаємося. Організатори бронюють, але поки що немає розуміння, хто в яких буде готелях жити тощо. У "Ріксосі" 60 номерів тільки є, там буде Кабмін, буде Офіс президента, тобто це вже, грубо кажучи, 40 номерів".

На вулиці ніхто не залишиться

Альтернативи дорогому комплексу є. Наприклад, у готелі "Лісова пісня" номер "стандарт" з необмеженим пропуском у спа коштує 1700 гривень за ніч. У цю оплату входить і триразове харчування. Судячи із сайту, вільних кімнат на ніч з 1-го по 2 жовтня достатньо.

Стандартний номер у готелі "Лісова пісня" / Фото: https://lisova-pisnia.ua/

У Mirоtel на потрібні "слугам" дати залишився тільки номер класу "люкс прем'єр" – 7100 гривень за ніч на одного постояльця.

Номер класу "люкс прем'єр" за 7100 гривень / Фото: https://mirotel.ua/

Номер "стандарт" обійшовся б у 2920 гривень за ніч. Плюс обід у місцевому ресторані за 450 гривень.

Номер класу "стандарт" у "Mirotel" / Фото https://mirotel.ua/

"Халяви" не буде

Кожен нардеп оплатить дорогу і перебування в Трускавці з власної кишені. Роман Грищук пояснює: організатори взяли на себе букінг номерів і логістику. Тому сам житло він не шукає, хіба що встиг купити квитки в купе. Чекає своєї броні й відразу ж перекаже гроші за всі витрати:

"Бронюють централізовано, оплачуємо ми самі. Так само і щодо проїзду: можна централізовано забронювати. Ось я туди купив квиток самостійно на поїзд, але назад забронював секретаріат, а я потім їм віддам гроші".

Квиток обійшовся депутату трохи більше ніж у 600 гривень. Якраз є зручний залізничний рейс, щоб вчасно бути до початку з'їзду. Депутати можуть забронювати хоч увесь вагон – місць у купе в напрямку Київ – Трускавець досить.