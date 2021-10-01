Выехали в Трускавец и уже весело: "слуги" переселили журналистов в другой вагон

У двух депутатов и двух журналистов оказались билеты на одни и те же места – на помощь слугам пришел начальник поезда

"Слуги народа" забронировали весь вагон. Коллаж "Сегодня"

Слуги народа" отправились в Трускавец на поезде, но по дороге случился казус – из специального "депутатского" вагона переселили в другой для простых людей двух журналистов, чтобы они освободили места для депутатов.

Об этом написала в Facebook журналист Анна Стешенко.

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Наличие билетов у представителей СМИ депутаты "перебили" документом о "принудительной пересадке пассажиров".

"Трускавец-2. На старте уже весело. Мы с Ольгой Москалюк заранее купили билеты на поезд "Киев-Трускавец". С нашим "счастьем" мы попали в вагон со "слугами народа". Заняли места, как говорится, согласно купленным билетам. И здесь приходят два нардепа (фамилий называть не буду). И, как оказалось, у двух депутатов купленные билеты на наши места", – написала Стешенко.

Но дальше было еще веселее. По ее словам, пришел начальник поезда и показал телеграмму.

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"В ней – "О пересадке пассажиров... в связи с ОГП". Бедный начальник поезда перепутал на нервах: "В связи с поездкой ОПГ". Мы смеялись – ОПГ, так ОПГ. В итоге нас переселили в соседний вагон с "простыми смертными"", – сообщила она.

Документ о пересадке пассажиров. Фото: facebook.com/annasteshenko

Журналист добавила, что вагон у "слуг" лучше, а один из нардепов пошутил, мол, поезд долго отмывали перед поездкой депутатов.

Трускавец-2 для "слуг народа"