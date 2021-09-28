Dj-сет від Арахамії і "партійний Оскар": що чекає "слуг народу" в Трускавці

Депутати будуть не тільки вирішувати важливі внутрішньопартійні питання, а й розважатися

"Слуг народу" чекають насичені вихідні. Колаж "Сьогодні"

Депутати "Слуги народу" зберуться на з'їзд в Трускавці, де пройде церемонія нагородження тих, хто особливо відзначився, а глава фракції Давид Арахамія побалує колег своїм діджей-сетом.

Про це він сам розповів в ефірі телеканалу Україна 24.

Реклама

Депутати будуть не тільки вирішувати важливі внутрішньопартійні питання, а й розважатися.

"Плануємо робити таку церемонію нагородження, а-ля "партійний Оскар" за будь-якого роду речі, які відбувалися протягом двох років, в тому числі і з гумором, і з іронією. Плануємо таку собі гала-вечерю", – сказав Арахамія.

На питання, чи буде на вечірці "слуг" грати Dj David Braun (він же Арахамія), нардеп відповів: "Так, обов'язково. Анонсовано вже сет dj Braun".

Нагадаємо, 8 серпня Давид Арахамія відіграв діджей-сет на з'їзді молодіжного крила партії в Скадовську. Дивіться, як це було:

Реклама

Інші новини по Трускавцю: