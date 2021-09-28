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Dj-сет від Арахамії і "партійний Оскар": що чекає "слуг народу" в Трускавці

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
28 вересня, 13:30
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Депутати будуть не тільки вирішувати важливі внутрішньопартійні питання, а й розважатися
"Слуг народу" чекають насичені вихідні. Колаж "Сьогодні"
"Слуг народу" чекають насичені вихідні. Колаж "Сьогодні"

Депутати "Слуги народу" зберуться на з'їзд в Трускавці, де пройде церемонія нагородження тих, хто особливо відзначився, а глава фракції Давид Арахамія побалує колег своїм діджей-сетом.

Про це він сам розповів в ефірі телеканалу Україна 24.

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Депутати будуть не тільки вирішувати важливі внутрішньопартійні питання, а й розважатися.

"Плануємо робити таку церемонію нагородження, а-ля "партійний Оскар" за будь-якого роду речі, які відбувалися протягом двох років, в тому числі і з гумором, і з іронією. Плануємо таку собі гала-вечерю", – сказав Арахамія.

На питання, чи буде на вечірці "слуг" грати Dj David Braun (він же Арахамія), нардеп відповів: "Так, обов'язково. Анонсовано вже сет dj Braun".

Нагадаємо, 8 серпня Давид Арахамія відіграв діджей-сет на з'їзді молодіжного крила партії в Скадовську. Дивіться, як це було:

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Інші новини по Трускавцю:

  • З'їзд "слуг народу" у Трускавці пройде 1-2 жовтня, а поселять депутатів в шикарному готелі Rixos Prykarpattya. Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там буде присутній і президент Володимир Зеленський. Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко нещодавно розповідав, що Трускавець – унікальне місце в Україні, де можливо компактно розмістити відразу триста людей, бо інших подібних місць просто немає в країні.
  • У той же час спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова можуть не запросити на з'їзд в Трускавці – досі немає запрошення. Але якщо він туди таки потрапить, то його там чекає неприємна розмова, можуть навіть порушити питання його відставки.
  • Арахамія розповів, що на з'їзді обговорять і новий турборежим "слуг народу" у Верховній Раді.
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