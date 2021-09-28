Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Інтер: онлайн 💪 Усик - чемпіон! ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Влада Погляди

"Слуги народу" готують новий турборежим в Раді: що це значить

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
28 вересня, 12:22
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Арахамія розповів, що обговорюватимуть депутати і президент на з'їзді в Трускавці
"Слуги народу" знову прийматимуть закони пачками? Колаж "Сьогодні"
"Слуги народу" знову прийматимуть закони пачками? Колаж "Сьогодні"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на з'їзді в Трускавці обговорять можливість парламентської роботи в новому турборежимі, щоб встигнути виконати якомога більше передвиборчих обіцянок.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

Реклама

За його словами, у "слуг" залишилося всього два роки, щоб встигнути реалізувати хоча б частину своїх планів.


"Ми умовно знаходимося в стадії "екватор". Ми половину терміну (9-го скликання Ради) вже відпрацювали і ще половина попереду. У нас є маса обіцянок електоральних, які ми обіцяли виборцям, і хочемо їх виконати ... Залишилися два роки – це не так багато. Для простого обивателя багато, але якщо взяти інертність роботи державної машини, щоб відчути результати від змін, – це не багато", – сказав Арахамія.

Він зазначив, що поки приймається закон, підзаконні акти – на одну ініціативу може піти і півроку.

"Треба звести все, що ми вже зробили, що нам належить ще зробити, пріоритезувати ці програми, можливо, щось відкинути, тому що вже не встигаємо, і йти швидким темпом. Я прогнозую, що ми вийдемо в якусь концепцію нового турборежиму, тому що вже потрібно бігти швидким ходом. Тому нам (в Трускавці. – Ред.) потрібно синхронізувати команду", – пояснив глава фракції.

Перший турборежим-2019

  • З кінця серпня до середини жовтня 2019 року, коли "слуги народу" вперше добралися до законотворчої роботи, в Раді кипіла робота, закони приймалися дуже швидко і багато, за що неодноразово піддавалися критиці.
  • Президент Володимир Зеленський навіть похвалив за це "слуг" і зазначив, що за два місяці було прийнято понад 40 законів, частина з яких бізнес та інші міжнародні партнери чекали роками.
  • В середині жовтня того ж року спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив, що парламент закінчує з турборежимом. При цьому він зазначав, що депутати не стануть працювати гірше або повільніше, а просто переходять до більш планової роботи.

Нагадаємо, з'їзд "слуг народу" в Трускавці пройде 1-2 жовтня, а поселять депутатів в шикарному готелі Rixos Prykarpattya. Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там буде присутній і президент Володимир Зеленський. При цьому Арахамія заявив, що Разумков досі не запрошений туди.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.66

Євро (€)

31.18

Російський рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,92
17,76
30,98
30,69
29,22
17,88
32,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,74
28,29
17,56
Короновірус за тиждень

46 151

захворіло за тиждень в Україні

+33%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти