"Слуги народу" готують новий турборежим в Раді: що це значить

Арахамія розповів, що обговорюватимуть депутати і президент на з'їзді в Трускавці

"Слуги народу" знову прийматимуть закони пачками? Колаж "Сьогодні"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на з'їзді в Трускавці обговорять можливість парламентської роботи в новому турборежимі, щоб встигнути виконати якомога більше передвиборчих обіцянок.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

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За його словами, у "слуг" залишилося всього два роки, щоб встигнути реалізувати хоча б частину своїх планів.



"Ми умовно знаходимося в стадії "екватор". Ми половину терміну (9-го скликання Ради) вже відпрацювали і ще половина попереду. У нас є маса обіцянок електоральних, які ми обіцяли виборцям, і хочемо їх виконати ... Залишилися два роки – це не так багато. Для простого обивателя багато, але якщо взяти інертність роботи державної машини, щоб відчути результати від змін, – це не багато", – сказав Арахамія.

Він зазначив, що поки приймається закон, підзаконні акти – на одну ініціативу може піти і півроку.

"Треба звести все, що ми вже зробили, що нам належить ще зробити, пріоритезувати ці програми, можливо, щось відкинути, тому що вже не встигаємо, і йти швидким темпом. Я прогнозую, що ми вийдемо в якусь концепцію нового турборежиму, тому що вже потрібно бігти швидким ходом. Тому нам (в Трускавці. – Ред.) потрібно синхронізувати команду", – пояснив глава фракції.

Перший турборежим-2019

З кінця серпня до середини жовтня 2019 року, коли "слуги народу" вперше добралися до законотворчої роботи, в Раді кипіла робота, закони приймалися дуже швидко і багато, за що неодноразово піддавалися критиці.

Президент Володимир Зеленський навіть похвалив за це "слуг" і зазначив, що за два місяці було прийнято понад 40 законів, частина з яких бізнес та інші міжнародні партнери чекали роками.

В середині жовтня того ж року спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив, що парламент закінчує з турборежимом. При цьому він зазначав, що депутати не стануть працювати гірше або повільніше, а просто переходять до більш планової роботи.

Нагадаємо, з'їзд "слуг народу" в Трускавці пройде 1-2 жовтня, а поселять депутатів в шикарному готелі Rixos Prykarpattya. Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там буде присутній і президент Володимир Зеленський. При цьому Арахамія заявив, що Разумков досі не запрошений туди.