"Слуги" в Трускавце ужинают с журналистами в прямом эфире (онлайн-трансляция)

В Трускавце проходит съезд фракции "Слуга народа"

"Слуги" будут в Трускавце 1-2 октября. Фото: коллаж "Сегодня"

Фракция "Слуга народа" в Трускавце сегодня, 1 октября, проводит смарт-ужин с журналистами.

Ранее пресс-секретарь партии Юлия Палийчук анонсировала, что запланирована культурная программа – представителям СМИ готовят сюрпризы. Смотрите трансляцию "Сегодня" со встречи:

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"Слуги" в Трускавце на отдыхе – текстовая трансляция

19:10. Анонсированный смарт-ужин от "слуг" задерживается. Журналистов попросили подождать некоторое время. Встреча с депутатами после съезда должна была начаться десять минут назад.

18:49. "Слуги народа" вечером сыграют несколько партий в настольный теннис, сообщает корреспондент сайта "Сегодня". Напомним, что подобные активности были в пресс-центре штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского в 2019 году. Тогда будущий гарант сыграл первую партию в теннис с один из представителей СМИ.

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Трускавец-2 для "слуг народа"

Съезд "слуг народа" в Трускавце пройдет 1-2 октября, а поселят депутатов в шикарном отеле Rixos Prykarpattya , а также отелях "Миротель" и "Лесная песня". Политсила окрестила это мероприятие как "большая фракция", там будет присутствовать и президент Владимир Зеленский. Минимальная цена суточной аренды номера в Rixos стартует от 2840 грн за сутки, а максимальная – 8800. Есть и премиум номера – по 19 000, но будут ли жить в них "слуги" – пока неизвестно.

, а также отелях "Миротель" и "Лесная песня". Политсила окрестила это мероприятие как "большая фракция", там будет присутствовать и президент Владимир Зеленский. Минимальная цена суточной аренды номера в Rixos стартует от 2840 грн за сутки, а максимальная – 8800. Есть и премиум номера – по 19 000, но будут ли жить в них "слуги" – пока неизвестно. Депутаты собираются подвести итог своей двухлетней работы в Раде, а также обсудить планы на будущее. Так, например, "слуги" готовят новый турборежим в парламенте , поскольку считают, что времени уже осталось не так много.

, поскольку считают, что времени уже осталось не так много. Из более приятного – "слуг" ждет гала-ужин, на котором будут раздавать "партийный Оскары" , а глава фракции Давид Арахамия сыграет для коллег фирменный Dj-сет.

, а глава фракции Давид Арахамия сыграет для коллег фирменный Dj-сет. Также стало известно, что не будет в Трускавце главы парламента Дмитрия Разумкова – его не пригласили туда потому, что он не член фракции. Сам же спикер говорит, мол, его не хотели там видеть, потому что мог бы нарушить планы по его отставке.

Как мы писали, в поезде "Киев-Трускавец" случился казус – журналисты и депутаты не поделили места и первым пришлось переселиться в другой вагон.