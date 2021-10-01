Смарт-вечеря в Трускавці: будуть депутати, журналісти та конкурси

На вечір запланована культурна програма – представникам ЗМІ готують сюрпризи

"Слуги народу" влаштовують посиденьки з журналістами. Колаж "Сьогодні"

Фракція "Слуга народу" в Трускавці сьогодні проведе смарт-вечерю з журналістами, на якій буде дозволено проводити зйомку.

Про це повідомила на брифінгу прессекретар партії Юлія Палійчук.

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За її словами, спільна вечеря депутатів і представників ЗМІ розпочнеться о 19:00.

"Сьогодні у нас відбудеться смарт-вечеря, на яку ми запрошуємо вас, журналістів, приєднатися і повечеряти разом з народними депутатами. Чому це смарт-вечеря? Там будуть деякі активності. Зараз анонсувати не буду, прийдете і все побачите. У вас буде можливість взяти з собою камеру і зняти все, що відбувається на смарт-вечері", – сказала Палійчук.

Трускавець-2 для "слуг народу"

З'їзд "слуг народу" в Трускавці пройде 1-2 жовтня, а поселять депутатів у шикарному готелі Rixos Prykarpattya, а також готелях "Міротель" і "Лісова пісня". Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там буде присутній і президент Володимир Зеленський. Мінімальна ціна добової оренди номера в Rixos стартує від 2840 грн за добу, а максимальна – 8800. Є і преміум номера – по 19 000, але чи будуть жити в них "слуги" – поки невідомо.

Депутати збираються підвести підсумок своєї дворічної роботи в Раді, а також обговорити плани на майбутнє. Так, наприклад, "слуги" готують новий турборежим в парламенті, оскільки вважають, що часу вже залишилося не так багато.

З більш приємного – "слуг" чекає гала-вечеря, на якій роздаватимуть "партійні Оскари", а глава фракції Давид Арахамія зіграє для колег фірмовий Dj-сет.

Також стало відомо, що не буде в Трускавці глави парламенту Дмитра Разумкова – його не запросили туди тому, що він не член фракції. Сам же спікер каже, мовляв, його не хотіли там бачити, тому що міг би порушити плани щодо його відставки.

Як ми писали, в поїзді "Київ-Трускавець" трапився казус – журналісти і депутати не поділили місця і першим довелося переселитися в інший вагон.