Зеленського на фракції не буде? Арахамія розкрив плани "слуг" у Трускавці

На великий фракції зібралися не тільки депутати, а й чиновники Офісу президента і Кабміну

Зеленський зустрінеться зі "слугами", але на засіданні фракції його не буде. Колаж "Сьогодні"

У Трускавці депутати "Слуги народу" і запрошені чиновники обговорять ситуацію на Донбасі і кадрові питання, а завтра заслухають силовиків.

Про це розповів глава фракції Давид Арахамія, передає телеканал Дом.

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"Про Донбас. Шлях до миру, який зараз статус, прогрес, куди ми йдемо – доповідатимуть Кулеба (глава МЗС України), Резніков (віцепрем'єр, міністр з реінтеграції окупованих територій) і Єрмак (глава Офісу президента)", – сказав він.

Арахамія зазначив, що також буде обговорення кадрових питань.

"При необхідності, якщо якісь рішення приймемо прямо там, формально треба провести засідання фракції і задокументувати", – підкреслив нардеп.

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На питання журналістів, чи буде присутній президент на всіх цих обговореннях, глава фракції відповів: "Ні. На кластерному, презентаційному, щодо Донбасу. Фракцію будемо проводити без президента".

Завтра очікується панельна дискусія з силовиками.

"Силовики розкажуть, що їм потрібно від парламенту, які реформи – у нас на стадії завершення закон про НАБУ, реформа СБУ, щодо митниці багато питань, податкової. Така собі після презентації сесія питань і відповідей", – додав Арахамія.

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Відзначимо, що на "великий фракції" присутні нардепи від парламентської монобільшості, представники уряду, Офісу президента. Також до роботи приєднається і президент Володимир Зеленський. Сьогодні будуть доповіді віцеспікера парламенту Руслана Стефанчук, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і радника президента Тимофія Милованова.

Трускавець-2 для "слуг народу"

З'їзд "слуг народу" в Трускавці пройде 1-2 жовтня, а поселять депутатів у шикарному готелі Rixos Prykarpattya, а також готелях "Міротель" і "Лісова пісня". Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там буде присутній і президент Володимир Зеленський. Мінімальна ціна добової оренди номера в Rixos стартує від 2840 грн за добу, а максимальна – 8800. Є і преміум номера – по 19 000, але чи будуть жити в них "слуги" – поки невідомо.

Депутати збираються підвести підсумок своєї дворічної роботи в Раді, а також обговорити плани на майбутнє. Так, наприклад, "слуги" готують новий турборежим в парламенті, оскільки вважають, що часу вже залишилося не так багато.

З більш приємного – "слуг" чекає гала-вечеря, на якій роздаватимуть "партійні Оскари", а глава фракції Давид Арахамія зіграє для колег фірмовий Dj-сет.

Також стало відомо, що не буде в Трускавці глави парламенту Дмитра Разумкова – його не запросили туди тому, що він не член фракції. Сам же спікер каже, мовляв, його не хотіли там бачити, тому що міг би порушити плани щодо його відставки.

Як ми писали, в поїзді "Київ-Трускавець" трапився казус – журналісти і депутати не поділили місця і першим довелося переселитися в інший вагон.