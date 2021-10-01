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Смарт-ужин в Трускавце: будут депутаты, журналисты и конкурсы

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
1 октября, 16:35
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На вечер запланирована культурная программа – представителям СМИ готовят сюрпризы
"Слуги народа" устраивают посиделки с журналистами. Коллаж "Сегодня"
"Слуги народа" устраивают посиделки с журналистами. Коллаж "Сегодня"

Фракция "Слуга народа" в Трускавце сегодня проведет смарт-ужин с журналистами, на котором будет разрешено проводить сьемку.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.

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По ее словам, совместный ужин депутатов и представителей СМИ начнется в 19:00.

"Сегодня у нас состоится смарт-ужин, на который мы приглашаем вас, журналистов, присоединиться и поужинать вместе с народными депутатами. Почему это смарт-ужин? Там будут некоторые активности. Сейчас анонсировать не буду, придете и все увидите. У вас будет возможность взять с собой камеру и снять все, что происходит на смарт-ужине", – сказала Палийчук.

Трускавец-2 для "слуг народа"

  • Съезд "слуг народа" в Трускавце пройдет 1-2 октября, а поселят депутатов в шикарном отеле Rixos Prykarpattya, а также отелях "Миротель" и "Лесная песня". Политсила окрестила это мероприятие как "большая фракция", там будет присутствовать и президент Владимир Зеленский. Минимальная цена суточной аренды номера в Rixos стартует от 2840 грн за сутки, а максимальная – 8800. Есть и премиум номера – по 19 000, но будут ли жить в них "слуги" – пока неизвестно.
  • Депутаты собираются подвести итог своей двухлетней работы в Раде, а также обсудить планы на будущее. Так, например, "слуги" готовят новый турборежим в парламенте, поскольку считают, что времени уже осталось не так много.
  • Из более приятного – "слуг" ждет гала-ужин, на котором будут раздавать "партийный Оскары", а глава фракции Давид Арахамия сыграет для коллег фирменный Dj-сет.
  • Также стало известно, что не будет в Трускавце главы парламента Дмитрия Разумкова – его не пригласили туда потому, что он не член фракции. Сам же спикер говорит, мол, его не хотели там видеть, потому что мог бы нарушить планы по его отставке.

Как мы писали, в поезде "Киев-Трускавец" случился казус – журналисты и депутаты не поделили места и первым пришлось переселиться в другой вагон.

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