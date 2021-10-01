Не корабельна, а золота! Названа перша номінація "Слуг народу" на "партійному Оскарі"

У Трускавці голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія постійно жартував з журналістами

Давид Арахамія виявився самоіронічним. Фото: facebook.com/david.braun.50951

У Трускавці, де проходить з'їзд фракції "Слуга народу", голова СН Давид Арахамія відкрив таємну завісу номінацій для "слуг", запропонувавши нагородити номінацією – "Золота сосна".

Про це повідомляє Телеграф.

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Разом з головою партії Олександром Корнієнко він хоче присудити жартівливу премію тим нардепам, які осоромилися або оскандалились в цьому році. Не виключено, що таким чином будуть карати за промахи і в подальшому.

До слова, назва "Золота сосна" премія отримала не випадково, адже в минулому році саме фразою "корабельна сосна" оскандалились самі Арахамія і Корнієнко. Нагадаємо, що нардепи не врахували, що їх записують мікрофони і диктофони миколаївських журналістів, і щосили обговорювали свою колегу Ірину Аллахвердієву перед початком пресконференції.

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"Ми скидалися, але не на літак": "слуги народу" вже в Трускавці (відео)

Трускавець-2 для "слуг народу"

З'їзд "слуг народу" в Трускавці пройде 1-2 жовтня, а поселять депутатів у шикарному готелі Rixos Prykarpattya , а також готелях "Міротель" і "Лісова пісня". Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там буде присутній і президент Володимир Зеленський. Мінімальна ціна добової оренди номера в Rixos стартує від 2840 грн за добу, а максимальна – 8800. Є і преміум номера – по 19 000, але чи будуть жити в них "слуги" – поки невідомо.

, а також готелях "Міротель" і "Лісова пісня". Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там буде присутній і президент Володимир Зеленський. Мінімальна ціна добової оренди номера в Rixos стартує від 2840 грн за добу, а максимальна – 8800. Є і преміум номера – по 19 000, але чи будуть жити в них "слуги" – поки невідомо. Депутати збираються підвести підсумок своєї дворічної роботи в Раді, а також обговорити плани на майбутнє. Так, наприклад, "слуги" готують новий турборежим в парламенті , оскільки вважають, що часу вже залишилося не так багато.

, оскільки вважають, що часу вже залишилося не так багато. З більш приємного – "слуг" чекає гала-вечеря, на якій роздаватимуть "партійні Оскари" , а глава фракції Давид Арахамія зіграє для колег фірмовий Dj-сет.

, а глава фракції Давид Арахамія зіграє для колег фірмовий Dj-сет. Також стало відомо, що не буде в Трускавці глави парламенту Дмитра Разумкова – його не запросили туди тому, що він не член фракції. Сам же спікер каже, мовляв, його не хотіли там бачити, тому що міг би порушити плани щодо його відставки.

Як ми писали, в поїзді "Київ-Трускавець" трапився казус – журналісти і депутати не поділили місця і першим довелося переселитися в інший вагон.