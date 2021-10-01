Таємниця Трускавця: що заважає "Слузі народу" ухвалити рішення про відставку Разумкова

Депутати зі "Слуги народу" не поспішають розкривати свої позиції щодо відставки Разумкова до поїздки до Трускавця

Хоча Разумков не поїхав до Трускавця, але саме там, найімовірніше, вирішуватиметься його кар'єра голови парламенту / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія двічі ініціював звільнення спікера парламенту Дмитра Разумкова. Першого разу – від імені всієї фракції. Але ближче до вечора передумав і подав повторно заяву від себе особисто як народного депутата.

У результаті Арахамії все ж видали підписні листи за відставку. Але, як виявилося, більшість "слуг" взагалі не в курсі, що керівник їхньої фракції зібрався звільняти Разумкова саме в четвер, розповіли джерела з президентської партії.

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Чому "Слуги" взяли паузу

Навіть після відкритих "бойових дій" Арахамії проти голови Верховної Ради "подавати набої" із соратників ніхто не поспішає. Депутати "Слуги народу" також ще не ставили свої автографи на підписних листах про зміну спікера. Але гіпотетично такий документ може стати в нагоді в Трускавці...

Пасивність "Слуг народу" в цьому питанні також пояснюється новим проханням від керівництва фракції до депутатів.

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"Про Разумкова коментує тільки Давид (Арахамія. – Ред.)", – кажуть "слуги".

Чи поміняють спікера в Трускавці

Вочевидь, усе вирішуватиметься у Трускавці. Поїздку на захід України запланували на 1-2 жовтня. Там і очікується зустріч депутатів "СН" із президентом Володимиром Зеленським.

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Пресслужба партії вже говорила, що в обговоренні заявлені кадрові питання. Але йшлося все ж про перестановки в Кабміні. А тепер велика ймовірність, що в цьому блоці обговорять і роботу Дмитра Разумкова. Тим більше, що самого спікера на "серйозну розмову" ніхто так і не покликав. Голова парламенту сповнений впевненості: якби поїхав – обговорення його відставки могло б обернутися зовсім інакше.

"Це, можливо, могло би поміняти розстановку сил", – уточнює він.

Чого очікують від президента

У будь-якому випадку до зустрічі з президентом багато "слуг" ухвалювати конкретне рішення щодо Разумкова не хочуть. Тому порахувати голоси "СН" до виступу президента в Трускавці уявляється малореалістичною справою.

Сам Володимир Зеленський досі зберігає мовчання. Хоча з Офісу президента все ж можна почути критику Разумкова. Наприклад, Михайло Подоляк у нещодавньому інтерв'ю закликав спікера "не сидіти на двох стільцях". Але цих сигналів із Банкової депутатам, мабуть, мало. І, найімовірніше, вони хочуть переконатися у позиції Офісу стосовно відставки Разумкова під час особистої зустрічі із Зеленським.

Адже карти сплутала ще й заява прессекретаря президента Сергія Никифорова, який запевняв у нормальних відносинах між главою держави та спікером парламенту. В Офісі фактично підтвердили, що вони не організовували відставку Разумкова.

"Це ініціатива Арахамії. У нього можна запитати його мотиви. Про те, чому він ці списки на підпис запросив у голови Верховної Ради. Зеленський і спікер парламенту мають нормальні відносини і кожен виконує свою функцію", – сказав спікер глави держави в ефірі телеканалу "Україна 24".

Справді, депутати "СН", які рівняються чітко на президента, чекають на чіткішу позицію щодо Разумкова, ніж інцидент із підписними листами голови фракції Давида Арахамії.

Така логіка діє на практиці, наприклад, із ротаціями в Кабінеті міністрів. Питання відклали до зустрічі в Трускавці.

"Для фракції вирішальною буде позиція президента. Тобто логічно, що пропрезидентська фракція спиратиметься на думку глави держави стосовно тих чи інших міністрів", – заявив депутат "СН" Олександр Качура .

Те ж саме може спрацювати і в разі питання щодо долі Разумкова. І тільки-но такий маяк "запалає" – "Слуга народу" зможе порахувати свої "за" і "проти", тверезо оцінивши шанси на політичну рокіровку.