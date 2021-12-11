США отправляют помощника госсекретаря в Москву и Киев – какие задачи поставлены

Карен Донфрид лично узнает все требования сторон

Карен Донфрид едет в Москву и Киев / Коллаж "Сегодня"

По итогам переговоров президента США Джозефа Байдена с президентом России Владимиром Путиным в рабочую поездку по странам, задействованным в урегулировании конфликта на Донбассе, отправляется помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Об этом сообщил Госдепартамент США.

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Когда ожидать

"Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря, чтобы встретиться с государственными должностными лицами для обсуждения наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", — сказано в сообщении.

Получив позиции обеих стран по самым острым вопросам, помощник госсекретаря отправится в Брюссель, где вместе с союзниками будут обсуждать варианты выхода из тупиковых вопросов.

В ожидании встречи