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"Путин хочет разделить Европу": премьер Польши рассказал о планах Кремля

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
11 декабря, 11:24
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Матеуш Моравецкий считает, что Путин намерен развязать войну
Матеуш Моравецкий видит в президенте России врага Европы/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"
Матеуш Моравецкий видит в президенте России врага Европы/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"

Россия хочет развязать военный конфликт в Европе, чтобы восстановить имперскую мощь за счет своих соседей. Цель президента РФ Владимира Путин – разделить Европу.

Об этом в интервью итальянской газете La Repubblica заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Резкие заявления

"Путин хочет разделить Европу, потому что только так он сможет преследовать свои интересы. Его главная цель – восстановить имперскую мощь России за счет ее соседей. Сегодня Украина находится в авангарде огня. Никогда за последние 30 лет риск вооруженного конфликта на восточной границе ЕС не был таким реальным. Россия проверяет, как далеко она может зайти с Европой", – считает Матеуш Моравецкий.

Польский политик также предлагает России выбрать, хочет она быть в Европе или быть против Европы.

"Путин сегодня выбирает конфликт. Это вредно не только для Европы, но и для ее народа. Европа не хочет конфликта с Россией", – отметил Матеуш Моравецкий.

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Время уступок прошло

Также премьер Польши сообщил, что Европа и США не оставят Украину одну в этом конфликте. В случае "агрессии" РФ ожидают экономические санкции, которые, по словам Матеуша Моравецкого, должны затронуть всю финансовую систему России.

"Другой аргумент – манипулирование Россией ценами на топливо и газом. Последствия этой политики коснутся всех – пострадают и поляки, и итальянцы. Европа не может позволить себе поддаться на провокации, энергетическое запугивание и шантаж. Поэтому перед лицом провокаций Путина мы должны быть едиными. Время уступок прошло. Мы должны жестко реагировать путем введения санкций", – заявил Моравецкий.

Обеспокоенность Варшавы

  • По данным британского издания The Times, Путин может втянуть в военный конфликт приграничные со странами Балтии регионы Польши. Например, эксперты ЦРУ рассматривают вариант нападения с использованием нелегальных мигрантов, скопившихся на восточных границах ЕС.
  • Цель такого нападения – получить сухопутный канал из Беларуси в Калининград, который отрежет страны Балтии от остальной части ЕС.
  • В 2018 году польские эксперты даже не исключали вариант нападения Москвы на Польшу. Чтобы преуспеть в новой полномасштабной войне, о подготовке России к которой говорили многие аналитики еще три года назад, Кремль начал с разобщения и разделения западных стран и сознания людей.

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