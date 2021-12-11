"Путін хоче розділити Європу": прем'єр Польщі розповів про плани Кремля

Матеуш Моравецький вважає, що Путін має намір розв'язати війну

Матеуш Моравецький бачить у президенті Росії ворога Європи/Фото Reuters/Коллаж "Сьогодні"

Росія хоче розв'язати військовий конфлікт у Європі, щоб поновити імперську міць за рахунок своїх сусідів. Мета президента РФ Володимира Путіна – розділити Європу.

Про це в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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Різкі заяви

"Путін хоче розділити Європу, бо лише так він зможе переслідувати свої інтереси. Його головна мета – відновити імперську міць Росії за рахунок її сусідів. Сьогодні Україна перебуває в авангарді вогню. Ніколи за останні 30 років ризик збройного конфлікту на східному кордоні ЄС не був таким реальним. Росія перевіряє, наскільки далеко вона може зайти з Європою", – вважає Матеуш Моравецький.

Польський політик також пропонує Росії обрати, чи хоче вона бути в Європі, чи бути проти Європи.

"Путін сьогодні обирає конфлікт. Це шкідливо не лише для Європи, а й для її народу. Європа не хоче конфлікту з Росією", – зазначив Матеуш Моравецький.

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Час поступок минув

Також прем'єр Польщі повідомив, що Європа та США не залишать Україну одну в цьому конфлікті. У разі "агресії" РФ очікують економічні санкції, які, за словами Матеуша Моравецького, мають торкнутися всієї фінансової системи Росії.

"Інший аргумент – маніпулювання Росією цінами на паливо та газом. Наслідки цієї політики стосуватимуться всіх – постраждають і поляки, і італійці. Європа не може дозволити собі піддатися на провокації, енергетичне залякування та шантаж. Тому перед лицем провокацій Путіна ми маємо бути єдиними. Час поступок минув. Ми повинні жорстко реагувати шляхом введення санкцій", – заявив Моравецький.

Занепокоєння Варшави