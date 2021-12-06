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Путін може відрізати країни Балтії від НАТО – новий сценарій (карта)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
6 грудня, 16:07
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Такий сценарій вважають можливим розвідники США
"Солдатиков" Путін вже розставив, чекає на зручний момент / Колаж "Сьогодні"
"Солдатиков" Путін вже розставив, чекає на зручний момент / Колаж "Сьогодні"

Західні країни розглядають сценарій нападу російських військ не лише на Україну, а й на країни Балтії, які Кремль також вважає своєю територією. Експерти ЦРУ розглянули можливий сценарій такого нападу з використанням нелегальних мігрантів, що скупчилися на східних кордонах ЄС.

Про це повідомляє британське видання The Times .

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Сценарій

В американській розвідці вважають, що Москва розробила плани воєнного наступу на кількох фронтах. У США виникли побоювання, що протистояння через Україну, яка хоче приєднатися до НАТО, може вилитися у військові дії та на території ЄС.

Щоб відрізати Литву, Латвію та Естонію від решти Європейського Союзу та європейських територій НАТО достатньо захопити Сувалкський коридор – майже 100-кілометровий кордон Польщі та Литви. А тут можна використати мігрантів, що зібралися на кордоні з Польщею та Литвою.

"При такому сценарії Росія може виштовхнути мігрантів у коридор і розпалити хвилювання. Після цього російські війська можуть увірватися в коридор і розгорнути військові патрулі на підставі гуманітарної кризи. Такий крок дозволив би Росії об'єднати свої сили в Калінінграді з Білоруссю", – пише The Times.

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Дві години і Росія отримує сухопутний канал через Білорусь до Калінінграда / "Сьогодні"
Дві години і Росія отримує сухопутний канал через Білорусь до Калінінграда / "Сьогодні"

З посиланням на джерела в Україні видання зазначає, що таку операцію Росія може провернути за дві години. "Біженці – дуже витончена зброя, якщо вони використовуються як зброя ", – розповів The Times дипломат однієї із країн Східної Європи.

Ситуація

  • Міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що загальна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність.
  • Кремль планує наступ на Україну на кількох фронтах. Росія може застосувати 175 тисяч військовослужбовців. Про це повідомляє американська газета The Washington Post.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен передав через міністра МЗС РФ Сергія Лаврова сигнал Кремлю, що за напад на Україну на Москву чекають великі наслідки – не можна допустити повторення 2014 року. Єдиний шлях – виконання Мінських угод.
  • Усе це відбувається на тлі підготовки переговорів президентів Росії та США, які заплановані на 7 грудня. Головною темою розмови стане брязкання зброєю Росії перед носом у НАТО.

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Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

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