Армія РФ поблизу України може зрости вдвічі – Резніков дав тривожний прогноз

Зараз біля українських кордонів перебувають 94 тисячі військових РФ

Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що спільна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність.

Про це Резніков сказав у коментарі естонському телеканалу ERR.

Реклама

"Якщо ця тенденція збережеться, їх скоро буде 175 тисяч. Сьогодні ми оцінюємо чисельність цих сил на нашому кордоні у 94 тисячі людей", – сказав він.

Міністр додав, що така концентрація сил РФ є реальною: "Ми це чудово розуміємо, ми спостерігаємо за ними, і тут для нас немає жодних сюрпризів. Ми готові".

Загроза вторгнення в Україну