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У Пентагоні заявили про збільшення кількості військ РФ біля кордону з Україною

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
30 листопада, 09:47
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У США стурбовані ситуацією біля кордонів нашої держави
Представник Міністерства оборони США Джон Кірбі. Фото: колаж "Сьогодні"
Представник Міністерства оборони США Джон Кірбі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Пентагоні заявили, що продовжують спостерігати пересування російських військ поблизу українського кордону. За їхніми даними, кількість військових збільшилась.

Про це заявив представник Міністерства оборони США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

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Він закликав Росію бути "прозорішими" щодо дій і намірів своїх сил. Крім того, він наголосив, що Штати та їхні союзники серйозно ставляться до будь-яких кроків, спрямованих на ескалацію.

За словами Кірбі, США продовжують із великим занепокоєнням спостерігати за пересуванням військ країни-агресора поблизу українського кордону.

"Я можу сказати, що ми надалі спостерігаємо пересування, ми продовжуємо бачити збільшення їхніх сил",
– наголосив представник Пентагону.

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Кірбі також зазначив, що російські сили біля кордону України мають комбіновану структуру – зосереджують підрозділи різних родів військ.

Загроза вторгнення РФ

  • Останнім часом дедалі частіше звучать заяви про те, що Росія нарощує війська та техніку на кордоні з Україною. Так, нещодавно газета The Washington Post писала, що у США супутникові знімки зафіксували сили 41-ї загальновійськової армії РФ, а Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
  • Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Куліба дав Путіну пораду щодо можливої нової агресії проти України. Він попередив його про великі наслідки у разі нападу.
  • Росія може використовувати "улюблений" метод для напади на Україну.

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