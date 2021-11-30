У Пентагоні заявили про збільшення кількості військ РФ біля кордону з Україною

У Пентагоні заявили, що продовжують спостерігати пересування російських військ поблизу українського кордону. За їхніми даними, кількість військових збільшилась.
Про це заявив представник Міністерства оборони США Джон Кірбі, передає Укрінформ.
Він закликав Росію бути "прозорішими" щодо дій і намірів своїх сил. Крім того, він наголосив, що Штати та їхні союзники серйозно ставляться до будь-яких кроків, спрямованих на ескалацію.
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За словами Кірбі, США продовжують із великим занепокоєнням спостерігати за пересуванням військ країни-агресора поблизу українського кордону.
"Я можу сказати, що ми надалі спостерігаємо пересування, ми продовжуємо бачити збільшення їхніх сил",
– наголосив представник Пентагону.
Кірбі також зазначив, що російські сили біля кордону України мають комбіновану структуру – зосереджують підрозділи різних родів військ.
Загроза вторгнення РФ
- Останнім часом дедалі частіше звучать заяви про те, що Росія нарощує війська та техніку на кордоні з Україною. Так, нещодавно газета The Washington Post писала, що у США супутникові знімки зафіксували сили 41-ї загальновійськової армії РФ, а Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
- Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
- Міністр закордонних справ Дмитро Куліба дав Путіну пораду щодо можливої нової агресії проти України. Він попередив його про великі наслідки у разі нападу.
- Росія може використовувати "улюблений" метод для напади на Україну.