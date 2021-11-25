"Краще цього не робити": Кулеба дав Путіну цінну пораду

Міністр розповів, що чекає на Росію у разі нападу на Україну

Кулеба попередив Путіна. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порадив президенту РФ Володимиру Путіну не нападати на Україну, оскільки нове вторгнення загрожує Москві великими наслідками та проблемами

Про це він сказав на брифінгу.

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За його словами, ситуація поблизу наших кордонів та на окупованих територіях залишається напруженою внаслідок дій агресора.

"Накопичення російських військ, інтенсивна аеророзвідка, погрози Україні від російських чиновників, блокування Росією "нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи – все це має розглядатися як складові єдиної агресивної політики РФ проти України", – сказав Кулеба.

Що чекає на РФ у разі вторгнення в Україну

МЗС на доручення президента активно працює над залученням допомоги Україні з боку західних партнерів, зокрема це стосується військової підтримки. Головна мета – утримати Росію від подальших агресивних дій.

"У Москві мають чітко усвідомити, які політичні, економічні та людські втрати вона зазнає внаслідок нового етапу агресії. Україна виступає за комплексний підхід протидії агресивним намірам Кремля, який включає політичне та економічне стримування РФ, а також військову допомогу Україні", – наголосив міністр.

Порада Путіну – в Україну краще не нападати

Глава МЗС України також порадив президенту РФ Володимиру Путіну утриматися від агресивних дій, інакше на РФ чекають великі проблеми.

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"Ми не намагаємося вгадати, що в голові у Путіна – це невдячна справа – ми працюємо над тим, щоб у ній з'явилося чітке розуміння: новий напад на Україну коштуватиме надто дорого, тому краще цього не робити", – заявив Кулеба.

Чи може напасти на Україну?